Veerle Heeren, CD&V-burgemeester van Sint-Truiden, heeft een deontologische fout gemaakt. Dat zou volgens de eerste informatie een van de conclusies zijn van Audit Vlaanderen.

Veel verrassingen zouden er in het forensische rapport van Audit Vlaanderen niet staan. Wat eerder al bekend is geraakt, wordt nu weliswaar in een forensische audit bevestigd. Audit Vlaanderen vindt dat ...