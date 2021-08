Op de luchthaven van Kaboel heerst chaos. Alle westerlingen die niet per se in de stad moeten blijven, proberen zo snel mogelijk te vertrekken. Frankrijk roept zijn landgenoten op om Afghanistan te verlaten. Het Navo-hoofdkwartier gaat downsizen, Noorwegen en Denemarken sluiten hun ambassade. Vele andere landen herleiden hun ambassadepersoneel tot een minimum en proberen hun Afghaanse medewerkers nog zo snel mogelijk het land uit te krijgen. De Amerikanen hebben drieduizend soldaten opgeroepen om het ambassadepersoneel ­binnen de 48 uur te evacueren. Er heerst paniek in de Afghaanse hoofdstad, iedereen is verrast door de snelheid waarmee de taliban grote delen van het land inpalmen. Meer dan de helft van de provinciehoofdsteden, waaronder ook Kandahar en ­Herat, was ­vrijdag al in hun ­handen.