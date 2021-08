Frankrijk monitort stranden vanwege giftige algen aan Atlantische kust

Frankrijk zal de rest van de zomer de groei van giftige algen aan de stranden van Frans Baskenland nauwlettend opvolgen. Ongeveer vijftig badgasten rapporteerden symptomen van gifstoffen afkomstig van de algen.

Begin deze maand stuitten surfers op een drijvende vlek bloeiende algen, waaruit een misselijkmakende geur opsteeg. Een aantal van hen kreeg last van keelpijn, een lopende neus, tranende ogen, hoest, koorts en huiduitslag. Tijdens de daaropvolgende dagen kregen in totaal zo’n 50 mensen gelijkaardige klachten.

Giftige alg Ostreopsis siamensis

Er dook ook beige schuim op. Badsteden Biarritz, Saint-Jean-de-Luz en Bidart sloten op 8 augustus hun stranden af voor het publiek. Op 9 augustus mochten die weer open, voornamelijk omdat niemand ernstig ziek werd.

Analyses van het Franse zee-instituut Ifremer hebben bevestigd dat het gaat om de soort Ostreopsis siamensis. Een nauwe verwant van deze micro-alg, Ostreopsis ovata, is gevaarlijker: ze veroorzaakt hoge koorts en ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Beide algen produceren de giftige stof palytoxine, dodelijk in hoge concentraties.

Regelmatige staalnames tot eind september moeten de gevaarlijke Ostreopsis ovata tijdig detecteren, zodat de badgasten geen gevaar lopen.

Blauwalgen in Vlaanderen

Aan de Belgische kust komt de micro-alg niet voor. In Vlaanderen hebben we momenteel vooral last van blauwalgen, die net als micro-algen toxines aanmaken als ze bloeien. In verschillende zwemvijvers zijn daarom verboden ingesteld.

Sinds donderdag geldt bijvoorbeeld een recreatieverbod op het Schulensmeer in Lummen en ook op de surfput Dessel-Witgoor in de Antwerpse Kempen mag je niet meer duiken, waterskiën, varen, roeien enz. De Vlaamse Milieumaatschappij VMM houdt een lijst bij met vaststellingen op haar website.

Na contact met de drijflaag of na de inname van water waarin toxines zitten die vrijkomen bij het afsterven van blauwalgen, kunnen symptomen verschijnen zoals hoofdpijn, zwelling van de oogleden, irritatie van de slijmvliezen of de huid, misselijkheid, diarree en koorts.

Het is een typisch zomers verschijnsel, omdat de blauwalgen - eigenlijk bacteriën die net als algen aan fotosynthese doen - een hoge watertemperatuur nodig hebben om te bloeien. Andere voorwaarden zijn een hoog gehalte aan voedingsstoffen en water dat stilstaat.

Vorig jaar stierven honderden olifanten in Botswana aan vergiftiging door toxines van blauwalgen in waterpoelen. Andere planktonorganismen zorgden door een combinatie van vervuiling en hogere temperaturen door klimaatverandering al voor ‘zeesnot’ in Turkije.