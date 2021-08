‘Mr. White Hat’ betaalt recorddiefstal cryptomunten terug na beleefd verzoek

Een tot nog toe onbekende hacker slaagde er dinsdag in om een recordbedrag van ongeveer 613 miljoen dollar (520 miljoen euro) aan cryptomunten te ontvreemden van het wisselplatform Poly Network. Na een smeekbede op Twitter bezorgt ‘Mr White Hat’ het bedrijf het virtuele gestolen goed terug, beetje bij beetje.

Op 10 augustus verscheen een opvallende brief op het Twitter-account van Poly Network, een platform waar gebruikers cryptomunten kunnen ruilen met elkaar. ‘Beste Hacker, het team van Poly Network wil met u in contact treden en u aanmanen de gestolen bedragen terug te geven’, stond er te lezen.

Verder vermeldde de brief nog dat het om het hoogste gestolen bedrag ooit ging in de geschiedenis van de wereld van ‘decentrale financiën’ (cryptomunten, die niet door centrale banken worden gecontroleerd).

‘Elk land beschouwt wat u deed als een zware economische misdaad en u wordt met zekerheid vervolgd. Het geld dat u hebt gestolen is van tienduizenden gewone mensen. U zou met ons contact op moeten nemen om een oplossing uit te werken’, betoogde de brief nog.

The $600 million Poly Network hacker has published part one of a "Q&A":#polynetworkhack pic.twitter.com/3y1JQnHe50 — Tom Robinson (@tomrobin) August 11, 2021

Het initiatief loonde, al beweert de hacker dat hij of zij altijd van plan was de ontvreemde sommen terug te betalen. ‘Ik had die beslissing al aangekondigd voor middernacht, zodat iedereen die vertrouwen had in mij rustig heeft kunnen slapen die nacht (knipoog-emoticon).’

Het is één van de vele boodschappen die de hacker heeft verstopt in de transactiedocumenten gebruikt om een deel van de tegoeden terug te bezorgen aan het platform. ‘Voor de fun’, antwoordde de meest succesvolle cryptohacker ooit op de vraag waarom hij of zij Poly Network aanviel.

De ‘ethische hacker’ - white hat in het Engels - stootte toevallig op een zwakke plek in de computercode die transacties van de ene cryptomunt naar de andere regelt. Naar eigen zeggen overwoog ‘Mr. White Hat’ om die zwakte gewoon te melden. Uiteindelijk overheerste de vrees dat een medewerker van Poly Network de tip zou gebruiken om zelf te gaan stelen. Bovendien wilde de hacker dat het bedrijf de waarschuwing echt zou voelen om eruit te leren.

Poly Network heeft bange dagen meegemaakt, maar intussen is het leeuwendeel van de ontvreemde bedragen terug bij het bedrijf. Op Twitter stelt Poly Network dat de ‘veiligheid van verworven bezit het zwaard van Damocles is dat boven de cryptowereld hangt.’ Intussen beramen grote cryptospelers zich over het thema.