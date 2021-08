Lord of the Rings verhuist naar het Verenigd Koninkrijk

Lord of the Rings was tot nu toe onlosmakelijk verbonden met de spectaculaire landschappen van Nieuw-Zeeland, maar daar komt een einde aan. Amazon liet weten dat het Verenigde Koninkrijk het decor wordt van het tweede seizoen van de televisieserie. De opnames starten er in juni van 2022.

‘De verhuizing past in ons plan om onze productie uit te breiden en te investeren in studio’s in het VK’, liet Amazon weten. ‘Veel van onze producties worden daar al opgenomen.’ Amazon is er inderdaad al actief met de serie ‘Good Omens’.

De opnames van het eerste seizoen gaan wel nog door in Nieuw-Zeeland. In april had het land al financiële voordelen toegekend aan Amazon Studios. Er werd een korting van 20 procent goedgekeurd op de kosten voor het filmen, de overheid voegde daar nog 5 procent aan toe. Amazon laat weten die extra 5 procent ‘niet actief te zullen nastreven’.

Maar het Verenigd Koninkrijk is ook bereid om voordelen te bieden aan de filmindustrie, en de strikte coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland zouden mee aan de basis liggen van de beslissing. De grenzen van Nieuw-Zeeland gaan ten vroegste volgend jaar weer open, zo raakte donderdag bekend, en dat strenge grensbeleid bemoeilijkt de opnames.

De Nieuw-Zeelandse overheid zegt ‘teleurgesteld’ te zijn door de beslissing. ‘De post-productie van het eerste seizoen zal tot juni 2022 in Nieuw-Zeeland plaatsvinden’, zei de minister van Economie Stuart Nash in een statement.

De televisieserie van Lord of the Rings wordt een dure productie, het eerste seizoen alleen al kost zo’n 465 miljoen dollar (400 miljoen euro). Er werken bijna 2.000 mensen mee aan de productie en in totaal zijn er vijf seizoenen gepland. Als alles doorgaat, wordt het een van de duurste televisiereeksen ooit.

Het verhaal speelt zich af duizenden jaren voor de gebeurtenissen uit Jrr Tolkiens boeken. Het eerste seizoen wordt september 2022 gelanceerd, en zal te zien zijn in 240 landen. Elke week zal dan een nieuwe aflevering worden gelost.