Nadat in het zuiden van Turkije twee weken hevige bosbranden hebben gewoed, wordt het noorden van het land nu ook door dodelijke overstromingen geteisterd. Al zeker 27 mensen kwamen daarbij om het leven. Zo’n 1.700 anderen moesten onder andere met helikopters in veiligheid worden gebracht. Bekijk enkele beelden vanuit zo’n reddingshelikopter in bovenstaande video.