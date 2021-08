Amerikanen sturen duizenden militairen naar Kaboel voor evacuatie diplomaten en burgers

De Verenigde Staten sturen op zeer korte termijn duizenden militairen naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel om hun diplomaten, soldaten en burgers te helpen evacueren. Dat melden internationale persbureaus. Ook Canada en het Verenigd Koninkrijk sturen troepen om evacuaties van hun staatsburgers te begeleiden.

Ook zouden duizenden Afghanen die de afgelopen jaren voor de landen hebben gewerkt opgehaald worden. De taliban is de hoofdstad van het land vrijdag op 150 kilometer genaderd, daar werd volgens de radicaalislamitische beweging de plaats Ghani ingenomen.

Vrijdag bevestigden lokale Afghaanse autoriteiten dat de taliban strategisch belangrijke steden als Herat en Lashkar Gah in handen hebben. Ook Kandahar, de tweede stad van het land, is inmiddels gevallen.

Volgens het Pentagon sturen de VS binnen 24 tot 48 uur ongeveer 3.000 soldaten naar de internationale luchthaven van Kaboel. Het Verenigd Koninkrijk stuurt naar verluid zo’n 600 manschappen en Canada een niet nader gespecificeerd aantal ‘elitetroepen’.

Het gaat om militairen die op dit moment nog niet in Afghanistan zijn en van buiten het land naar Kaboel gezonden zullen worden. De Amerikanen zullen naar verwachting ook andere nationaliteiten helpen hun ambassades te sluiten en staatsburgers te evacueren, waaronder Australië.

Terugtrekking

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, John Kirby, laat weten dat het sturen van de troepen onderdeel uitmaakt van de ‘veilige en ordelijke terugtrekking’ van Amerikaanse staatsburgers en Afghanen die voor de Amerikanen werkten en in het bezit zijn van een specifiek immigrantenvisum. In het land zitten onder andere nog duizenden tolken die onder bewind van de taliban moeten vrezen voor hun leven en dat van hun familie.

Kirby liet verder weten dat de Amerikanen de veiligheidssituatie ter plaatse ‘zeer nauwlettend’ in de gaten houden, zodat ‘de best mogelijke beslissingen’ genomen konden worden ‘voor de veiligheid en beveiliging van onze mensen in plaats van te wachten tot het te laat is.’

De veiligheidssituatie in Afghanistan is de afgelopen maanden sterk verslechterd, nadat de internationale vredesmacht uit het land vertrokken is. In juli vertrokken Amerikaanse troepen van luchtmachtbasis Bagram, een belangrijke uitvalsbasis voor Amerikaanse militaire operaties in het land. Met deze actie werd de betrokkenheid van Amerika in het land effectief beëindigd.

Saigon

De Amerikaanse senator Mitch McConnell, die voor de Republikeinen in het parlement zetelt, vindt dat de op handen zijnde evacuaties van ambassadepersoneel doen denken aan de ‘vernederende’ uittocht van de Amerikanen uit Saigon in april 1975. De Verenigde Staten haalden destijds overhaast hun diplomaten en burgers weg uit de Zuid-Vietnamese stad, waarmee het einde van de oorlog in Vietnam werd ingeluid.

McConnell zegt dat de plannen wijzen op ‘voorbereidingen voor de val van Kaboel’ en stevenen de VS in Afghanistan af op ‘een enorme, voorspelbare en te voorkomen ramp’. Hij drong er bij de Amerikaanse president Joe Biden op aan om de Afghaanse strijdkrachten beter te ondersteunen in hun strijd tegen de taliban. Sinds de terugtrekking staan de Amerikanen de Afghanen bij met luchtaanvallen op de radicaalislamitische beweging.

‘President Biden ontdekt dat de snelste manier om een einde te maken aan een oorlog is om hem te verliezen’, sneerde de senator. Biden liet eerder deze week nog weten geen spijt te hebben van het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. McConnell vreest dat ‘Al-Qaida en de taliban de 20ste verjaardag van de aanslagen van 11 september kunnen vieren door onze ambassade in Kaboel in brand te steken’.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft vrijdag de situatie in Afghanistan besproken met Canada, Duitsland en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. De VN-Veiligheidsraad werkt aan een verklaring waarin die de opmars van de Taliban veroordeelt en met sancties dreigt vanwege het ‘in gevaar brengen van de stabiliteit van Afghanistan’.

Buitenlandjournaliste Corry Hancké reisde in twintig jaar tijd verscheidene keren naar Afghanistan en blikt in onderstaande video terug op wat er allemaal fout ging: