Nederlander op Belgische Most Wanted-lijst opgepakt in Duitsland

De voortvluchtige Eric De Cocq Van Delwijnen is donderdag gearresteerd in het Duitse Löbau. Dat laat de federale politie vrijdag weten. De naar België uitgeweken Nederlander was meer dan 10 jaar op de vlucht.

De Cocq van Delwijnen werd in juni 2011 door de rechtbank in Gent bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord in het criminele circuit. Hij zou in 2007 bij club De Harlekijn in Assenede een man met een krik op het achterhoofd geslagen hebben. Het slachtoffer overleefde de aanval.

De voortvluchtige werd door de jaren heen onder meer gesignaleerd in Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Duitsland en Nederland. Bij de politie kwamen gedurende die periode twee anonieme brieven met informatie binnen over De Cocq van Delwijnen. Een om te melden dat hij een gezichtstransplantatie zou hebben ondergaan, een andere om te zeggen dat hij in Amerika zou zitten.

De Nederlander stond in België op de Most Wanted-lijst, waar bij de lancering in 2016 twintig voortvluchtige veroordeelde criminelen op stonden. Volgens de federale politie staan op de lijst nu nog vijftien misdadigers die op de vlucht zijn. België heeft aan de Duitse overheid om overlevering van De Cocq van Delwijnen gevraagd.