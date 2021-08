‘Door te roepen hoe ranzig we pedofilie vinden, vergroten we risico op kindermisbruik’

Het regende verontwaardigde reacties op een lezersbrief van Delphine Lecompte in Humo over pedofilie. Toch maakt Lecompte volgens criminologe Minne De Boeck van Stop it Now! een belangrijk punt. ‘Als fantaseren over acrobatie – of zelfs seks – met kinderen een pedofiel helpt om niet over te gaan tot kindermisbruik, dan is daar op zich niets mis mee.’