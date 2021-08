Oud-voetballer Franck Berrier op 37-jarige leeftijd plots overleden

De Franse oud-voetballer Franck Berrier is overleden na een hartstilstand tijdens het sporten. De ex-speler van Zulte Waregem, Standard, KV Oostende en KV Mechelen werd 37 jaar oud.

Franck Berrier overleed na een hartstilstand tijdens het sporten, meldt KV Oostende. In januari 2019 had hij zijn spelerscarrière afgesloten nadat hij maandenlang sukkelde met een virale infectie op de hartspier. Uit onderzoek bleek dat zijn hart onvoldoende hersteld was om nog aan topsport te kunnen doen, al zou hij wel nog recreatief kunnen sporten.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



Berrier speelde nagenoeg zijn hele voetbalcarrière in België. In 2008 streek de Fransman neer bij Zulte Waregem, waar hij in twee passages (2008-2010 en 2012-2013) zijn grootste successen beleefde. In mei 2013 leek Zulte Waregem zelfs even landskampioen te worden, maar na een gelijkspel in het rechtstreekse titelduel ging het kampioenschap toch naar Anderlecht.

Verder verdedigde Berrier in België ook de kleuren van Standard (2010-2012) en KV Oostende (2013-2018). In 2018 maakte hij de overstap naar het gedegradeerde KV Mechelen, maar hij zou daar door de hartproblemen uiteindelijk geen minuut spelen.

Berrier bleef aanvankelijk in dienst bij KV Mechelen als scout. In januari 2020 keerde hij even terug naar KV Oostende om er assistent-trainer te worden, maar daar vertrok hij toen hoofdtrainer Adnan Custovic de laan werd uitgestuurd. In oktober werd hij nog gespot bij de Oostendse beloften terwijl hij stage liep voor een trainerscursus.