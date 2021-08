Samsung-bestuurder voorwaardelijk uit gevangenis vrijgelaten

Samsung-bestuurder Lee Jae-yong is vrijdag na achttien maanden in de cel gezeten te hebben voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis in Zuid-Korea. Lee kwam samen met ruim 800 andere gevangen op vrije voeten ter gelegenheid van de viering van Bevrijdingsdag in het land.

Lee werd veroordeeld voor het omkopen van een vriend van voormalig president Park Geun-hye. Hij heeft 18 maanden van een herziene straf van 30 maanden uitgezeten.

De vrijlating van Lee is controversieel en wordt door critici gezien als voorkeursbehandeling voor de zakenelite in Zuid-Korea en een teken dat het rechtssysteem wordt ondermijnd. Een woordvoerder van president Moon Jae-in zei dat de beslissing om Lee vrij te laten in het nationale belang was. ‘Er zijn veel mensen geweest die in deze ernstige crisis om zijn voorwaardelijke vrijlating hebben gevraagd, in de hoop dat hij het land zal helpen met betrekking tot halfgeleiders en vaccins’, aldus de woordvoerder.

Voorstanders voor het vrijlaten van Lee waren er ook: zij beargumenteerden dat er bij Samsung in afwezigheid van de topman geen belangrijke beslissingen genomen konden worden. Het bedrijf moet onder meer een knoop doorhakken over het openen van een Amerikaanse fabriek ter waarde van 17 miljard dollar voor de productie van geavanceerde chips. Samsung is een van de grootste bedrijven in Zuid-Korea.

‘Oprechte spijt’

Lee liet na zijn vrijlating aan de media buiten de gevangenis weten ‘oprechte spijt’ van zijn daden te hebben. ‘Ik luister naar de zorgen, kritiek, zorgen en hoge verwachtingen voor mij. Ik zal hard werken’, zei hij.

Vervolgens vertrok de topman in een zwarte limousine, rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Samsung, al betekent zijn vrijlating niet dat hij gelijk weer voor de elektronicagigant aan het werk kan. Hiervoor heeft hij eerst goedkeuring van het ministerie van Justitie nodig, naar verwachting zal dit slechts een formaliteit zijn.

Tegen Lee lopen nog andere rechtszaken, waarin hij onder meer wordt beschuldigd van boekhoudfraude, manipulatie van aandelenkoersen en onrechtmatig gebruik van een kalmeringsmiddel. Op 7 september staat hij naar verwachting weer voor de rechter bij een hoorzitting van een van die andere zaken. Lee ontkent alle beschuldigingen tegen hem.