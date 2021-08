Takashi Kawamura, de burgemeester van de Japanse stad Nagoya, ligt op sociale media onder vuur omdat hij tijdens een ceremonie prompt zijn tanden in de gouden medaille van softbalster Miu Goto had gezet.

Kawamura wordt ervan beschuldigd de coronamaatregelen aan zijn laars te lappen en heeft volgens critici een gebrek aan respect getoond voor Goto’s prestatie. Er kwam zelfs een berisping van Toyota Motor, dat eigenaar is van het softbalteam waarvoor Goto speelt. ‘Het is jammer dat hij niet in staat was bewondering en respect te tonen voor de atlete,’ zei ‘s werelds grootste autofabrikant in een statement.

Goto’s ‘besmeurde’ medaille wordt vervangen: ‘Met de steun van het Internationaal Olympisch Comité en in overeenstemming met Miu Goto, zal haar medaille nu worden omgeruild voor een nieuwe’, aldus de organisatoren van Tokio 2020, eraan toevoegend dat het IOC de kosten zal dragen.