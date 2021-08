Na aanklacht in New York gaat ook Londen zaak prins Andrew opnieuw bekijken

De Londense politie gaat opnieuw kijken naar beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de Britse prins Andrew. Dat laat Cressida Dick, hoofd van de Londense politie, donderdag weten in haar maandelijkse radioshow op de Britse zender LBC.

Aanleiding is de rechtszaak die vorige week in de Verenigde Staten door Virginia Giuffre werd aangespannen tegen Andrew. De inmiddels 38-jarige vrouw zegt dat de prins haar op 17-jarige leeftijd meerdere malen seksueel misbruikt heeft. De prins ontkent de aantijgingen en zegt Giuffre nooit ontmoet te hebben, ondanks dat de twee samen op een foto staan, die in dezelfde periode als het mogelijke seksueel misbruik genomen is.

‘Niemand staat boven wet’, zei Dick op de radio. ‘Als gevolg van wat er aan de hand is, heb ik mijn team gevraagd om nog een keer naar het bewijsmateriaal te kijken.’ Ze zegt ervoor ‘open te staan’ met de Amerikaanse justitie samen te werken in de zaak van Giuffre.

Het misbruik van Giuffre zou hebben plaatsgevonden in verschillende huizen van Jeffrey Epstein, een Amerikaanse zakenman die veroordeeld werd voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Zijn voormalig partner Ghislaine Maxwell zou de kinderen voor hem geronseld hebben.

Prins Andrew was bevriend met Epstein. Maxwell zit in een Amerikaanse gevangenis, in afwachting van haar proces. Epstein stierf in 2019 in een gevangenis in New York door zelfdoding.