VN-Commissie pleit voor nucleaire energie

Zonder de inzet van kerncentrales zijn de klimaat­doelen onhaalbaar. Tot die con­clusie komt de Economische ­Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece).

‘Zorg ­ervoor dat bestaande kerncentrales zo lang mogelijk open kunnen blijven’, luidt een van de beleidsaanbevelingen in een woensdag verschenen rapport. Ook de ­ontwikkeling van nieuwe kern­centrales wordt als na te streven ­beleid naar voren geschoven.

‘Alle beschikbare CO2-arme technologieën zijn nodig om de kloof te dichten tussen waar landen zich toe hebben verbonden en wat nodig is om de opwarming ­onder de 2 graden te houden. We ­kunnen ons niet veroorloven om een CO2-arme technologie buiten ­beschouwing te laten’, argumenteerde de commissie.

Opmerkelijk is dat ook een lans wordt gebroken voor de inzet van nieuwe nucleaire technologieën, ondanks slechte ervaringen met nieuwe kerncentrales in Frankrijk en Groot-Brittannië, waarvan de bouwkosten uit de hand gelopen zijn. Een gestandaardiseerde ­aanpak en ervaringen van andere ­landen kunnen de kosten drukken, aldus de commissie.

Unece is een van de vijf regio­nale commissies van de VN, en streeft een nauwere economische integratie en samenwerking na van de ­lidstaten. Het lidmaatschap is niet beperkt tot Europa: ook de VS en Rusland zijn lid.