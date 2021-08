Italo-Amerikanen boos op Cuomo na suggestie dat graag zoenen en knuffelen ‘cultureel’ is

Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, nam deze week ontslag. Elf vrouwen beschuldigen hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Echte excuses sprak de Democraat niet uit, wel zei hij dat er een ‘generatiegebonden en culturele verschuiving’ is gekomen waar hij zich bewuster van had moeten zijn.

Hij kust en omhelst nu eenmaal geregeld mensen – vrouwen, maar ook mannen – en dat doet hij al zijn hele leven. ‘Het is wie ik ben, zolang ik me kan herinneren. Naar mijn gevoel heb ik nooit een grens overschreden.’

Foto: rr

Het conservatieve Fox News was er als de kippen bij om de draak te ­steken met die verdediging. Cuomo heeft Italiaanse roots, en dat was voor het satirische programma Watters’ world de gedroomde grap. Het programma opende ironisch met ‘breaking news’ over Andrew Cuomo: ‘Ik ben geen pervert, ik ben nou eenmaal een Italiaan.’

Natuurlijk gebruikte Cuomo zijn Italiaanse wortels niet letterlijk om zijn vermeende gedrag te vergoelijken. Maar toch kwam het volgens sommige Italo-Amerikanen wel zo over, en daar nemen ze aanstoot aan, blijkt uit enkele commentaren op Twitter.

De tabloidkrant New York Post maakt daarvan dat ‘Italo-Amerikanen woest zijn op Cuomo, omdat die zijn gluiperig gedrag als “cultureel” afdoet’. Maar ook The Boston Globe heeft aandacht voor de culturele referentie die in Cuomo’s verdediging zou zijn geslopen. ‘Sorry, Andrew Cuomo, “ik ben een Italo-Amerikaanse man van boven de 60” is geen excuus voor seksuele intimidatie’, schrijft ­columniste Joan Vennochi. Ze herinnert eraan dat Cuomo wordt beschuldigd van ongewenste ­opmerkingen en aanrakingen van vrouwen die met hem werkten. ‘Zulk gedrag is niet bedoeld om “warmte over te brengen”, zoals Cuomo het probeerde te framen’, schrijft Vennochi. ‘Wat het wél overbrengt, is macht en intimidatie. En op de werkplek heet dat seksuele intimidatie.’