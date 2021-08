Antwerpse verzetsheldin Eva Fastag (104) overleden: ‘Een van de laatste getuigen van de gruwel in Kazerne Dossin’

De Antwerpse verzetsheldin Eva Fastag (104) is donderdag overleden. Ze was een van de laatste getuigen van de Duitse gruwel in de Kazerne Dossin. Fastag overleed in Israël, waar ze de laatste 12 jaar van haar leven doorbracht bij haar dochter en familie. ‘We verliezen opnieuw een van onze laatste getuigen’, reageert Pieter Serrien. De historicus uit Kontich tekende haar tragische levensverhaal.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Antwerpse Jodin Eva Fastag twee jaar lang gedwongen tewerkgesteld als typiste in de Dossinkazerne in Mechelen, vanwaar meer dan 25.000 Joden naar de kampen gedeporteerd ...