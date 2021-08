Frances Lefebure getrouwd met Boris Van Severen

Frances Lefebure (32) en Boris Van Severen (32) zijn getrouwd. Dat maakte het BV-koppel zelf bekend op sociale media.

Het huwelijk vond plaats op 22 juli, in intieme kring. Lefebure en Van Severen nodigden vrienden en familie uit op een barbecue, waar ook de twee zonen van Van Severen uit een eerdere relatie aanwezig waren.

Dat de twee verloofd waren, hielden ze stil. Het koppel is intussen bijna twee jaar samen, maar liep aanvankelijk niet in de schijnwerpers met hun relatie. Pas in juni verschenen ze zij aan zij in het openbaar, op de rode loper van het filmfestival van Oostende.

Het pasgetrouwde stel is momenteel samen te zien in de serie F*** very much. Lefebure speelt er de hoofdrol, Van Severen een bijrol als haar ex-lief. Eerder deelden ze ook het scherm in de VTM-reeks Studio tarara.