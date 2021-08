Eén besmetting legt Chinese terminal lam

Een terminal in de Chinese haven van Ningbo Zhou­shan, een van de grootste ­havens ter wereld, verwerkt voor­lopig geen containers meer. Het personeel van de terminal is in quarantaine na een positieve ­coronatest bij een medewerker.

Het stadsbestuur van Ningbo Zhoushan meldde de positieve test op WeChat. De betrokkene woonde in een groepsaccommodatie in de haven. Alle naaste contacten van de man zijn inmiddels geïdentificeerd en zitten in quarantaine. Het containertransport is er nu verstoord, woensdagochtend werden zelfs schepen weggestuurd. Gisteren lagen al veertig vaartuigen te wachten. De rederij CMA CGM liet weten dat een aantal ­schepen zal worden omgeleid naar Shanghai. Maar ook daar loopt het oponthoud op.

Ningbo Zhoushan heeft verschillende containerterminals. Het afgelopen jaar verwerkte de ­haven 1,17 miljard ton aan goederen.

De situatie komt ­uiterst ongelegen. De jongste tijd waren er al veel problemen wereldwijd in de toeleveringsketens door de groeiende vraag naar grondstoffen en zeecontainers, nu de economie weer aantrekt na de coronapandemie. De dagenlange verstoring van het ­Suezkanaal in het voorjaar droeg ook bij tot die problemen, net als eerdere coronamaatregelen in ­havens in de buurt van de Chinese industriestad Shenzhen.