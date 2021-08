Vader Britney Spears stapt op als haar bewindvoerder

Jamie Spears, de vader van Britney Spears, stapt op als haar bewindvoerder. Dat blijkt uit documenten die donderdag (lokale tijd) bij een Amerikaanse rechtbank zijn ingediend en die zijn ingezien door entertainmentwebsite TMZ.

Spears nam zijn dochter Britney een groot deel van haar zaken juridisch uit handen nadat ze in 2008 een zenuwinzinking kreeg. Sindsdien mag vader Spears bepalen wat de popster met haar geld en andere bezittingen mag doen.

Britney probeert al maanden onder het bewind van haar vader uit te komen en heeft daartoe een rechtszaak aangespannen. Een volgende rechtszitting om de zaak te bespreken was gepland voor eind september in Los Angeles.

Haar advocaat noemt het opstappen van haar vader een ‘grote overwinning’ voor de popster. Jamie Spears laat weten zijn toezichthouderschap neer te leggen, omdat ‘de publieke strijd met zijn dochter niet het beste voor haar zou zijn’.

Het is niet duidelijk wanneer vader Spears opstapt, of er nieuwe bewindvoerder komt, en zo ja, wie dat dan zou zijn. Naast haar vader heeft de zangeres nog een tweede toezichthouder. Haar fortuin wordt geschat op ruim 60 miljoen dollar, zo’n 50 miljoen euro.

Na een documentaire van de Amerikaanse krant New York Times kreeg de zaak rond de bewindvoering over de zaken van Britney veel publiciteit. Fans van de zangeres vroegen op sociale media al enkele jaren om aandacht voor de zaak, onder de hashtag FreeBritney. In de berichten die de popster zelf op sociale media plaatste zagen haar supporters verdekte wanhoopskreten. Op het vertrek van Jamie Spears wordt door haar fans verheugd gereageerd.