Warm en overwegend zonnig weekend

Het blijft vrijdag droog en het wordt, na het verdwijnen van het lokale ochtendgrijs, opnieuw vrij zonnig met soms wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 graden vlak aan zee en 25 graden in het uiterste zuiden van het land. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het droog met eerst nog brede opklaringen. Tegen het einde van de nacht neemt de lage bewolking toe in het noorden en noordwesten van het land en kan er nevel gevormd worden. Ten zuiden van Samber en Maas is er kans op wat mist. Elders blijft het lichtbewolkt. De minima liggen over het algemeen tussen 10 en 14 graden. In sommige Ardense valleien kan het afkoelen tot waarden rond 7 graden.

Zaterdag blijft het overwegend droog met zon en wolkenvelden in Vlaanderen. In het zuiden van het land is er meer zon. De maxima liggen tussen 21 en 25 graden.

Zondag verwacht het KMI zon en sluierwolken. In de loop van de dag trekken er vanaf het noordwesten meer wolken over ons land, wat hier en daar een paar buien kan veroorzaken. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 26 graden in Belgisch Lotharingen.

Maandag is het wisselvallig met enkele buien en vaak veel bewolking. Het wordt frisser met maxima tussen 15 en 20 graden. Ook dinsdag krijgen we vaak veel bewolking met kans op een bui of wat regen, maar vaak is het ook droog. Het is koel met maxima van 14 tot 20 graden.

Woensdag en donderdag tot slot blijft de kans op een paar buien bestaan. Soms zijn er ook opklaringen bij maxima rond 19 à 20 graden in het centrum.