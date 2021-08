Op 15 augustus 1996 bevrijdde politieman Michel Demoulin Sabine Dardenne (12) en Laetitia Delhez (14) uit de verborgen kelder van Marc Dutroux in Marcinelle. België zou daarna nooit meer hetzelfde zijn.

Vooraf | De zaak-Dutroux in een notendop Op 13 augustus 1996, nu 25 jaar geleden, werd Marc Dutroux opgepakt. Twee dagen nadien, op 15 augustus, toonde Dutroux de speurders de kooi in zijn huis waar hij Sabine en Laetitia had opgesloten. De meisjes kwamen er levend uit. België stond op zijn kop.



In de dagen na zijn arrestatie bekende Dutroux druppelsgewijs de ontvoeringen van Sabine Dardenne (12), Laetitia Delhez (14), An Marchal (17) , Eefje Lambrecks (19), Julie Lejeune (8) en Mélissa Russo (8) en de moord op zijn handlanger Bernard Weinstein. Marc Dutroux bleek niet alleen een ontvoerder van kinderen, maar ook een verkrachter en moordenaar. De zaak-Dutroux werd wereldnieuws.



In 2004 werd Dutroux door het hof van assisen tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van Sabine en Laetitia, en voor de ontvoering en verkrachting van en de moord op Julie, Mélissa, An en Eefje. Ook voor de moord op Bernard Weinstein werd hij veroordeeld. Ook zijn echtgenote Michelle Martin en handlanger Michel Lelièvre werden veroordeeld, respectievelijk tot 30 en 25 jaar cel. Zij zijn intussen allebei voorwaardelijk vrij. Dutroux zit zijn levenslange celstraf uit in de gevangenis van Ittre.



Een recent psychiatrisch rapport kwam tot de conclusie dat Dutroux, die vandaag 64 is, nog altijd een psychopaat is met een hoog risico op recidive. De kans dat hij ooit vrijkomt, is daarom onbestaande.



Een parlementaire onderzoekscommissie bracht in 1997 aan het licht dat Dutroux eerder had kunnen worden opgepakt als politie en parket beter hadden samengewerkt. Een witte mars op 20 oktober 1996 bracht 300.000 mensen op de been die een beter werkend gerecht eisten. Als gevolg van de zaak-Dutroux werd de politie hervormd en werd Child Focus opgericht.

‘Dutroux trok plots met al zijn kracht dat rek uit de muur, in de kelder van zijn huis in Marcinelle. Er zat een verborgen ruimte achter. Ik wist niet wat ik zag. Het was echt ongelooflijk. Ik vind vandaag nog altijd niet de juiste woorden om mijn gevoel toen te beschrijven. En dan hoorde ik de stemmen van meisjes uit dat hol achter het rek komen. “Niet bang zijn, ik ben hier met de rijkswacht”, zei Dutroux. “Is het echt waar, meneer?”, antwoordde een stem in dat hol. “Kunnen we dan naar huis terugkeren?” “Ja, ja, geen probleem”, antwoordde Dutroux. Hij stelde Sabine en Laetitia – want zij waren het – gerust. Daarna heb ik Sabine uit die kelder gehaald. Laetitia is gevolgd. Sabine greep zich aan mij vast. En dan vroeg ze aan Dutroux: “Meneer, meneer, mag ik mijn potloden nog halen?” “Ja”, zei hij. “Natuurlijk.” “Dank u, meneer”, antwoordde ze. Ze gaf hem een kus op de wang en zei: “Bedankt, meneer.” Toen heb ik haar in mijn armen gepakt en zijn we naar boven gegaan. Weg van daar.’

Toen Michel Demoulin op 15 augustus 1996 Sabine Dardenne en Laetitia Delhez uit de kooi in het huis van Dutroux haalde, had Dardenne er tweeënhalve maand gevangen gezeten, Delhez zeven dagen. Het is intussen 25 jaar geleden, maar voor Demoulin lijkt het gisteren. ‘Het had een heel mooie herinnering kunnen zijn, maar ze wordt helaas overschaduwd door het feit dat we de dagen erna Julie, Mélissa, An en Eefje dood teruggevonden hebben.’

Michel Demoulin. Kristof Vadino

Sinds 2017 is Demoulin (62) met pensioen als commissaris bij de federale politie. ‘De zaak-Dutroux was de grootste uit mijn carrière als politieman’, zegt hij. ‘De aard van de criminele feiten was nieuw, de modus operandi was anders dan wat we kenden. Voor de politie kwam de zaak als een complete verrassing. We wisten niet dat zoiets kon bestaan. Op persoonlijk vlak was het een van de belangrijke momenten uit mijn leven. Die beelden gaan nooit meer weg uit mijn hoofd.’

Zuster Etienne

Toen Laetitia Delhez op vrijdag 9 augustus 1996 verdween aan het zwembad van Bertrix, was Michel Demoulin van wacht bij de toenmalige rijkswacht van Marche-en-Famenne. Hij had de shift overgenomen van een collega die met vakantie was. ‘Ik kreeg ’s avonds telefoon dat er een onrustwekkende verdwijning was in Bertrix. De collega’s in Neufchâteau vroegen of ik kon helpen om wat tips na te trekken. Ik heb toen een collega gebeld om met me mee te gaan. “Hoelang gaat het duren?”, vroeg die. “Een uur of drie, vier”, heb ik geantwoord. Maar het is acht jaar geworden. Tot het assisenproces.’

Het duurde tot maandag 12 augustus eer de twee gouden tips binnenkwamen die het hele land op zijn kop zouden zetten. De 71-jarige zuster Etienne, meisjesnaam Madeleine Aubry, zei dat ze op 9 augustus verschillende keren een witte bestelwagen in de buurt van het zwembad van Bertrix had gezien. Volgens de kloosterzuster zaten er stickers op de achterruit van de bestelwagen en maakte de kapotte uitlaat veel lawaai. Benoît Tinant (22), een student die vlak bij het zwembad woonde, was nog veel preciezer. Hij herinnerde zich de witte bestelwagen en een deel van de nummerplaat. ‘Het was een witte Renault Trafic met nummerplaat FRR en daarna 69 en 2 of 7’, zei Tinant.

De speurders van de Cel Verdwijningen haalden het merk Renault en de letters FRR van de nummerplaat meteen door de politiecomputer. Eén naam kwam naar boven: Marc Dutroux, een veroordeelde verkrachter uit Marcinelle. Op 13 augustus, ’s ochtends vroeg, werden Dutroux, zijn echtgenote Michelle Martin en Michel Lelièvre door een gespecialiseerd arrestatieteam opgepakt. Andere politiemensen voerden diezelfde dag meteen een huiszoeking uit in het huis van Dutroux in Marcinelle en in al zijn andere eigendommen. De grote middelen werden ingezet: er kwamen speurhonden ter plaatse en de wetenschappelijke politie zocht naar sporen. Maar niemand vond de verborgen kooi en de meisjes die erin zaten. Sabine en Laetitia hoorden het lawaai van de agenten, maar ze bleven stil, zoals Dutroux hen had geleerd.