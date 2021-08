Groenen vangen bot rond uitwijzingsstop Afghanen

Tot nader order staan de groenen in de regering alleen met hun vraag om de repatriëringen naar Afghanistan officieel te bevriezen. De vraag toont nog eens hoe snel het migratiethema de eenheid in de federale regering bedreigt.

Groen vroeg gisteren, net als Ecolo, in De Standaard om de uitwijzingen naar Afghanistan officieel te bevriezen, net zoals Nederland en Duitsland dat doen. Die vraag valt bij de andere regeringspartijen tot nader order op een koude steen, ook aan de linkerzijde.

Georges-Louis Bouchez. Foto: Bart Dewaele

De PS neemt nog geen standpunt in, meldt de woordvoerster. Nochtans had de partij eerder aangegeven ‘verrast’ te zijn door de brief die bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) op eigen initiatief had gestuurd naar de Europese Commissie, met daarin onder meer de vraag om de gedwongen terugkeer als optie te behouden.

Voorlopig blijft het daarbij. De forse verklaringen van tijdens het dossier van de hongerstakers, ­begin deze zomer, blijven op zak, laat staan dat er gedreigd wordt met een val van de regering of dat er geëist wordt dat premier Alexander De Croo (Open VLD) het dossier van Mahdi overneemt.

Virtuele kwestie

Aan Vlaamse kant zet Vooruit zich, na intern overleg, op de lijn van Mahdi. ‘De beschermingsnood komt uiteraard op de allereerste plaats, maar we willen de mogelijkheid openlaten om mensen die ­criminele feiten gepleegd hebben terug te sturen wanneer het commissariaat zegt dat ze bij terugkeer geen gevaar lopen’, licht Kamerlid Ben Segers toe. De Afghaan die gisteren vanuit een gesloten centrum uitgeleverd zou worden, was volgens onze informatie zo iemand. Hij ging in op het voorstel om vroegtijdig de gevangenis te ver­laten in ruil voor een terugkeer. Het is onduidelijk of de man nu al vertrokken is naar Afghanistan. Volgens het kabinet van Mehdi staan er in elk geval geen vluchten meer gepland.

Volgens Segers heeft de discussie dan ook een hoog ‘virtueel ­gehalte’. Hij wijst op het erg kleine aantal Afghanen dat al voor de huidige opmars van de taliban ­gedwongen terug moest gaan. ­Vorig jaar waren dat er vijf, dit jaar zes. ‘Een erg kleine groep. De vaststelling is dat wie bescherming ­nodig heeft, die ook moet en zal krijgen’, aldus Segers.

Net wegens dat beperkte aantal terugkeerdossiers valt er ook bij Vooruit kritiek te horen op de brief die Mahdi mee ondertekende. ‘Waarom was dat nodig? Dat was profilering waarvan hij wist dat het gevoelig zou liggen binnen de meerderheid’, klinkt het. Nu Duitsland en Nederland voor een formele repatriëringsstop kiezen, keert de brief zich ook tegen Mahdi, is de analyse. En dat was te vermijden.

Individuele benadering

Er wordt ook een patroon vast­gesteld. De opstelling van Mahdi binnen het dossier van de hongerstakers leidde enkele maanden ­geleden al tot een eerste botsing tussen Mahdi en de linkse partijen binnen Vivaldi. Dat hij hoopte ‘niet te moeten bewijzen hoe principieel’ hij wel was, als er iemand zou sterven van de honger, viel heel slecht, zeker bij de PS. Mahdi zou zich profileren zonder oog voor de samenhang in de coalitie, luidt de kritiek.

Tegelijk is er nu ook onbegrip voor de oproep van de groenen. ‘Net als bij de hongerstakers proberen de groenen de regels van het asielbeleid onderweg te herschrijven’, oordeelt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. ‘Het voordeel is net dat wij een onafhankelijke ­instelling hebben, die individueel kan afwegen of ­iemand bescherming nodig heeft. Dat is veel ­correcter dan een grove benadering per land. Ons model is veel fijnmaziger dan het Nederlandse, dat nu een algemene beslissingsstop moet uitvaardigen.’ Bouchez zegt Mahdi ‘alle steun’ toe. Ook Open VLD schaarde zich bij monde van premier De Croo al achter de ‘individuele’ ­benadering van ­Mahdi.

Het dossier-Afghanistan komt zo voorlopig minder onder spanning dan dat van de hongerstakers destijds, al zeggen alle partijen wel de situatie in Afghanistan zorgelijk te bekijken. Tegelijk is de animo klein om de grote principes te belijden voor een in wezen erg kleine groep.

Mahdi zelf stelt voor de tweede keer vast hoe gevoelig het migratiethema ligt binnen de ­coalitie. ‘De hongerstaking had niet zo lang geduurd als de regering met één stem had gesproken’, zei hij deze week nog in Knack. Het is een voornemen dat alweer onder druk staat.