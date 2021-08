Opluchting voor AA Gent: Buffalo’s door in Conference League

AA Gent bekert verder in de Conference League. De Buffalo’s wonnen in het Letse Rigas FS met 0-1. Joseph Okumu scoorde een kwartier voor tijd. De heenmatch in Gent was op 2-2 geëindigd.

AA Gent stond in een zonnig Riga voor een duidelijke opdracht. Enkel een zege leverde de kwalificatie op voor de beslissende play-off ronde van de Conference League. Tijdens de heenmatch in Gent konden de Buffalo’s een achterstand van 0-2 goedmaken, maar meer niet. De druk was merkbaar bij de spelers en staf bij het betreden van het Daugava-stadion. Toen de line-ups bekend raakten, bleek dat Hein Vanhaezebrouck voor een volwaardig basiselftal had gekozen waarbij Okumu de voorkeur kreeg op Hanche-Olsen.

Voetbal is geen toonaangevende sport in Letland en dat liet zich ook voelen in de publieke belangstelling. De tribunes gaven een troosteloze aanblik. Er kwamen amper RFS-fans opdagen voor dit nochtans mogelijk historisch duel voor hun club. Van een hectische sfeer was er dan ook zeker geen sprake in de Letse hoofdstad. Het decor deed eerder vermoeden dat er nog snel even een oefenpotje afgewerkt zou worden.

Gent liet zich niet van de wijs brengen door de omstandigheden en nam de partij meteen in handen. Dat leidde ook al snel tot voorzichtige doelpogingen van Hjulsager en Tissoudali. Maar na tien minuten stak ook de thuisploeg even de neus aan het venster: Pikk zette zich door op links maar zijn schot werd afgeblokt door de verenigde Gentse defensie. En vervolgens kampeerden de Gentse bezoekers rustig verder op de helft van RFS.

Buffalo’s omsingelen de Letse zestien, De Sart treft het doelhout

De gastheren beseften dat ze al hun trucjes uit de hoge hoed zouden moeten toveren om AA Gent nog een keer te verrassen. Daarin gingen ze ver. Zo ‘vergaten’ ze een dag voor de wedstrijd om het gras te maaien waardoor het speelveld schier Uefa-onwaardig was voor de laatste training van de Buffalo’s. Vanhaezebrouck en co trapten echter niet in de val van de Letten en staken niet teveel energie in dat schoolvoorbeeld van typische pesterijen.

Toen de machinist van de trein van 20u20 het schaarse publiek in het Daugava-stadion met een fluitsignaal begroette, vervolgden de Buffalo’s hun geduldige belegering van de Letse goal. Zeer zorgvuldig liet Gent de bal van voet tot voet gaan en het zocht bijzonder geduldig naar een gaatje in de organisatie van de thuisploeg.

RFS kwam amper uit haar egelstelling en beperkte zich tot het hardnekkig verdedigen van de Gentse nul op het gigantische scorebord. Toch konden Tissoudali – half metertje naast – en De Sart rond het half uur, zonder succes, hun kans gaan. De beste kansen vielen net voor rust: eerst besloot Ngadeu op hoekschop van dichtbij over en even later trof De Sart met een listige boogbal het doelkader.

HVH gooit Chakvetadze en Depoitre in de strijd

Er gebeurden geen wissels bij rust en ook het spelbeeld bleef intact. Gent trok meteen opnieuw in de aanval en na een lang uitgesponnen aanval ging een lage voorzet van Odjidja voorlangs. RFS kwam er in het vierde kwartier helemaal niet meer uit. Maar net zoals voor rust strandden de acties van Buffalo’s al te vaak in een vroeg stadium strandden. Toen Castro-Montes toch eens de achterlijn haalde, bereikte hij Odjidja maar zijn schot werd weg gebokst door de Letse doelman.

Chakvetadze, die nog vrijwillig paste voor de duels op kunstgras in Oslo en Sint-Truiden, verscheen iets na het uur tussen de lijnen. Samen met Depoitre moest hij de Gentse zege vorm gaan geven. Ondertussen sijpelde uit het verre Rusland het nieuws binnen dat het bescheiden Rakow Czestochowa na verlengingen won van Rubin Kazan.

Hierdoor betekende kwalificatie geen vermoeiende reis naar Kazan en stegen de kansen op het bereiken van de groepsfase. Het inspireerde Gent meteen tot doortastend optreden, De Sart verstuurde een scherpe voorzet vanop rechts en Okumu buffelde de bal onhoudbaar tegen de netten (0-1). De Gentse delegatie ontplofte op de hoofdtribune.

Het zolang gezochte doelpunt was nu een feit en de thuisploeg verliet ook eindelijk haar egelstelling. Gent hapte even naar adem en kwam goed weg bij twee hete standjes voor de kooi van Bolat. Rigas FS zette nu alles op alles, maar miste de finesse om de Buffalo’s nog te kunnen dwarsbomen. Mede dankzij een noest werkende Chakvetadze kon Gent de bal ook vaak goed rond laten gaan, waardoor het team van HVH de zege over de streep trok.