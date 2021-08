De tien nieuwsfeiten van de dag

1Kamercommissie komt vervroegd bijeen over uitwijzingen Afghanistan

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd bijeen om de (gedwongen) terugkeer van uitgewezen asielzoekers naar Afghanistan te bespreken. Op de bijeenkomst zullen ook de illegale grensoverschrijdingen van Wit-Rusland naar Litouwen besproken worden, die vermoedelijk plaatsvinden met medeweten van de Wit-Russische autoriteiten. ‘Beide zaken dienen besproken te worden en kunnen niet wachten tot september’, zei Kamerlid Theo Francken (N-VA), die heeft aangedrongen op het vervroegd bijeenroepen van de Kamercommissie.

De uitwijzingen naar Afghanistan beroeren al enkele dagen de gemoederen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) schreef vorige week een brief naar de Europese Commissie met daarin de vraag of de ­gedwongen terugkeer van ­afge­wezen asielzoekers een optie kan blijven. Groen en Ecolo reageerden misnoegd en vragen om geen gedwongen uitwijzingen naar Afghanistan meer te doen. Eerder reageerde ook de PS al misnoegd dat Mahdi de brief ondertekende zonder overleg binnen de regering.

2Corona-experten krijgen vergoeding

Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Herman Goossens tijdens een Gems-bijeenkomst. Foto: belga

De experten van de Gems kunnen retroactief tot 7 december 2020 rekenen op een toelage van 50 euro per uur vergaderen voor het adviesorgaan. ‘Deze vergoeding voor deelname aan vergaderingen dekt de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden, het opstellen van verslagen en andere werkzaamheden, alsmede eventuele reiskosten’, staat vandaag in het Belgische Staatsblad.

Openbare ambtenaren die deel uitmaken van het expertencomité kunnen er geen aanspraak op maken. Zo zal bijvoorbeeld Steven Van Gucht van de overheidsinstelling Sciensano geen vergoeding kunnen krijgen. De vergoeding zal retroactief toegekend worden vanaf 7 december vorig jaar. Viroloog Marc Van Ranst en Gems-voorzitter Erika Vlieghe lieten al weten te zullen passen voor de vergoeding.

3 Verzekeraars springen Waalse overheid bij in stormschade en betalen 590 miljoen

De Belgische beroepsvereniging Assuralia heeft afgesproken met de Waalse overheid dat de verzekeraars 590 miljoen euro zullen uitbetalen voor de stormschade in Wallonië. Het akkoord over de brandverzekeringen houdt in dat slachtoffers voor 100 procent kunnen worden vergoed, waarbij verzekeraars meer betalen dan het (federale) wettelijke plafond. Dat plafond ligt op 320 miljoen euro voor Wallonië en wordt dus opgetrokken tot iets meer dan 590 miljoen euro. Wallonië betaalt de schade daarbovenop.

De Waalse regering schat de totale schade van mensen die een verzekering eenvoudige risico’s hebben gesloten op 1,3 à 1,7 miljard euro. De Waalse overheid kijkt dus nog aan tegen een behoorlijk supplement.

4 Meer dan honderd migranten gered voor Franse kust

Voor de kust van Duinkerke zijn woensdag 108 migranten die de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken, gered. Eén persoon werd onwel naar het ziekenhuis gebracht, maar is ongedeerd.

De migranten zaten verspreid over verschillende bootjes en wilden in de zone tussen Calais en Duinkerke het Kanaal oversteken. Het ging onder meer om een bootje met zeven mensen, dat door de Franse marine werd opgehaald en weer afgezet in de haven van Duinkerke. In een soort kano trachtten 29 anderen de oversteek te maken. Eén van hen werd met klachten naar het ziekenhuis van Duinkerke gebracht per helikopter.

Ook in Calais kwam woensdag een boot met 37 mensen aan boord in de problemen. De laatste interventie van de dag vond plaats in Duinkerke, met 35 migranten die naar de haven werden teruggebracht.

5Israël keurt bouw van duizend huizen voor Palestijnen op Westelijke Jordaanoever goed

Israël zal de bouw van nieuwe huizen voor Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever goedkeuren, maar zal onverwacht ook bouwvergunningen verlenen aan Palestijnen. Dat zei een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Defensie woensdag. Er is sprake van 2.000 woningen in Israëlische nederzettingen en 1.000 huizen voor Palestijnen. De woningen komen in vijf dorpen in ‘zone C’, die enkel gecontroleerd wordt door Israël.

Het gaat om de eerste goedkeuring van de bouwvergunningen onder de nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett. Ze wordt volgende week verwacht. Het lijkt een poging van het land om de internationale kritiek op Israëlische nederzettingen in bezette gebieden te doen afnemen. Israël zegt zelf onder druk te staan van de Verenigde Staten om toegevingen te doen tegenover de Palestijnen.

6 Taliban veroveren Ghazni, op 150 kilometer van hoofdstad

De taliban hebben de stad Ghazni veroverd, op 150 kilometer ten zuidwesten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. ‘Ik kan bevestigen dat Ghazni in handen van de taliban is gevallen vanochtend’, zei Nasir Ahmad Faqiri, hoofd van de provincieraad van Ghazni. ‘Ze hebben de controle over de belangrijkste zones van de stad veroverd: het kantoor van de gouverneur, het hoofdkwartier van de politie en de gevangenis.’

Sinds de taliban hun offensief in mei lanceerden, zijn al tien provinciehoofdsteden van de 34 provinciehoofdsteden veroverd. Zeven daarvan liggen in het noorden van het land, een regio die de taliban in het verleden nochtans weerstond. Ghazni ligt het dichtst bij de zwaar beveiligde hoofdstad. Het offensief begon na het vertrek van het Amerikaanse leger.

7Antwerp Pride van start

In het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne is donderdag de Antwerp Pride in gang geschoten. Het festival met aandacht voor liefde en diversiteit in al hun kleuren en vormen, zal vijf dagen duren. Het thema dit jaar is ‘Not just words’, een verwijzing naar de impact van kwetsende woorden.

8 Een derde meer patiënten in ziekenhuizen en op intensieve zorg, toename besmettingen vertraagt

Op een week tijd is het aantal patiënten in de Belgische ziekenhuizen en op de intensieve zorg-afdelingen van die ziekenhuizen met 35 procent gestegen, naar respectievelijk 454 en 124 patiënten. Dat blijkt donderdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In de afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 48,3 mensen met corona opgenomen in de ziekenhuizen, een stijging met 26 procent.

Het aantal coronabesmettingen stijgt nog altijd verder, maar die stijging lijkt te vertragen. Tussen 2 en 8 augustus werden dagelijks gemiddeld 1.738 nieuwe gevallen geregistreerd, een stijging met 8 procent. Het reproductiegetal ligt woensdag op 1,16. Er werden iets meer dan 50.000 tests uitgevoerd, waarvan 3,9 procent positief bleek. Dat is 0,7 procent meer dan in de voorgaande periode. Het totaal aantal testen nam wel met 8 procent af.

9 Delphine Lecompte mag aanblijven als museumdichteres Brugge na column over pedofilie

Delphine Lecompte. Foto: Luc Daelemans

Delphine Lecompte mag aanblijven als museumdichteres van Brugge. Dat heeft het stadsbestuur beslist, nadat Vlaams Belang om haar ontslag had gevraagd. Lecompte ligt onder vuur omdat ze in een column voor Humo opriep ‘te aanvaarden dat pedofilie in elk van ons huist’. Ze nam de ontmaskering van een Vlaamse acteur als mogelijke pedofiel door de Nederlandse journalist Sven van der Meulen op de korrel. Volgens Lecompte gaat het om ‘patserig, vulgair vertoon van een corrupte mediageile rioolrat’.

‘We staan voor het recht op vrije mening en artistieke vrijheid’, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Lecompte is sinds december 2020 aan de slag als museumdichter in Brugge. Lecompte zelf heeft haar uitspraken in een nieuwe column voor Humo ondertussen genuanceerd.

10 Air Belgium weigert voorlopig toeristen voor Martinique of Guadeloupe

De Belgische luchtvaartmaatschappij Air Belgium weigert voorlopig toeristen voor Martinique of Guadeloupe aan boord van haar vliegtuigen. Dat is het gevolg van de nieuwe coronamaatregelen op de Franse Antillen. ‘De nieuwe maatregelen die de Franse autoriteiten voor verblijven op Martinique en Guadeloupe hebben ingesteld, dwingen ons passagiers die om een andere reden dan de in de Franse regelgeving genoemde dwingende redenen willen reizen, de toegang tot het vliegtuig te weigeren.’

De getroffen passagiers wordt voorgesteld om hun reis uit te stellen, of krijgen hun ticket terugbetaald. De luchtvaartmaatschappij, die vliegt van Charleroi, zal ook de terugkeer organiseren van toeristen die momenteel ter plaatse zijn. De Franse Antillen worden geconfronteerd met een explosieve stijging van het aantal coronagevallen en dus zijn de coronamaatregelen verstrengd, met de sluiting van bars, restaurants en stranden als gevolg. Toeristen moeten de eilanden verlaten.

