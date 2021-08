Albanië krijgt dodelijke bosbranden onder controle

In Albanië hebben de brandweer en het leger de bosbranden die er al twee weken woeden onder controle gekregen. Her en der zijn er wel nog wat brandjes, maar de grootste brandhaarden zijn geblust. Er viel wel een tweede dodelijke slachtoffer.

Een 57-jarige vrouw uit het dorp Asim Zeneli nabij Gjirokastër overleed aan de verwondingen die ze op 3 augustus had opgelopen, aldus tv-zender TV Klan. Haar 64-jarige man kwam eerder al om het leven, hij had te veel rook ingeademd. De twee hadden geprobeerd om hun brandende huis zelf te blussen, tegen de officiële orders in.

Het Nederlandse leger hielp de bosbranden te blussen, het stuurde in het kader van het Europese mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) twee blushelikopters.

In andere landen van het Middellandse Zeegebied woedt het vuur ook verder. In Griekenland en Turkije zijn de ergste bosbranden voorbij, maar in Italië komen er nog elke dag vuurhaarden bij. Er werd voor het eerst sinds de metingen in Europa een temperatuur van 48,8 graden Celsius gemeten op Sicilië.