Lionel Messi traint eerste keer met PSG

Aanwinst Lionel Messi heeft donderdag in het trainingscentrum van Paris Saint-Germain zijn eerste oefensessie bij de Franse topclub gedaan. Het is het officiële begin van een nieuw tijdperk.

Op beelden op sociale media is te zien hoe de 34-jarige Argentijn lichaamsoefeningen doet. De rest van de groep traint met de bal.

الأسطورة ميسي يُشارك في روندو باريس 😟 pic.twitter.com/4ez5AVsyUK — FCB World (@FCBW_A7) August 12, 2021

Messi ondertekende deze week bij PSG een contract voor twee jaar, met een optie op een derde seizoen. De transfervrije Messi was op zoek naar een nieuwe club, omdat Barcelona hem niet meer kon betalen. De voorbije maanden zag het er weliswaar naar uit dat Messi bij de Catalanen zou bijtekenen, maar vrijdag werd duidelijk dat een nieuwe deal niet doorgaat.

الأسطورة ميسي يُشارك في التدريبات لأول مرة مع فريقه الجديد . . pic.twitter.com/hSK3vDZbIG — FCB World (@FCBW_A7) August 12, 2021

Volgens Barcelona kon het nieuwe contract niet worden ‘geformaliseerd’ op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kon en mocht de club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten.

Foto: AFP

PSG wil stadion uitbreiden

Paris Saint-Germain wil zijn stadion Parc des Princes uitbreiden. ‘Ik hou van het Parc des Princes’, zei PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi tegen de zender Europe1. ‘Maar voor onze fans en voor de toekomst van de club moet de capaciteit van het stadion worden vergroot.’

Ook Parijs steunt de plannen voor een modernisering van het stadion, dat voor het laatst veranderingen onderging in 1972. ‘Vanwege de aantrekkingskracht en bekendheid van PSG verdienen de toeschouwers een stadion dat meer uitnodigt en meer plek heeft’, zei Emmanuel Grégoire, de eerste medewerker van burgemeester Anne Hidalgo. Er liggen plannen om het stadion uit te breiden van 48.500 plaatsen nu naar 55.000 of 60.000 zitplaatsen.

Met de komst van vedette Lionel Messi zullen de plannen voor een uitbreiding in een versnelling komen, vermoedt Grégoire. ‘De komst van Messi is fantastisch nieuws, niet alleen voor Parijs, maar voor het Franse voetbal en de sport in het algemeen.’