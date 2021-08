108 migranten gered voor Franse kust

Voor de kust van Duinkerke zijn woensdag 108 migranten die de oversteek naar Groot-Britannië wilden maken, gered. Eén persoon werd onwel naar het ziekenhuis gebracht, maar is ongedeerd.

De migranten zaten verspreid over verschillende bootjes en wilden in de zone tussen Calais en Duinkerken het Kanaal oversteken. Het ging onder meer om een bootje met zeven mensen, die door De Frans marine werd opgehaald en weer afgezet in de haven van Duinkerke.

In een soort kano trachtten 29 anderen ook de oversteek te maken. Eén van hen werd met klachten naar het ziekenhuis van Duinkerke gebracht per helikopter. Ook in Calais kwam woensdag een boot met 37 mensen aan boord in de problemen. De laatste interventie van de dag vond plaats in Duinkerke, met 35 migranten die naar de haven werden teruggebracht.

Honderden migranten hebben deze zomer al geprobeerd om het Kanaal over te varen. Op 20 juli hebben minstens 430 mensen op één dag het Verenigd Koninkrijk bereikt, een dagrecord. De Franse politie zet sindsdien met steun van het VK extra middelen in om te voorkomen dat migranten een poging wagen.