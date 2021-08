Lecompte mag aanblijven als museumdichter na column over pedofilie

Dichteres Delphine Lecompte ligt zwaar onder vuur nadat ze in een column in Humo opriep ‘te aanvaarden dat pedofilie in elk van ons huist’. De Brugse Vlaams Belang-fractie eist haar ontslag als stadsdichter, maar Lecompte mag aanblijven.

Lecompte nam de ontmaskering van een Vlaamse acteur als mogelijke pedofiel door de Nederlandse journalist Sven van der Meulen op de korrel. Volgens Lecompte gaat het om ‘patserig, vulgair vertoon van een corrupte mediageile rioolrat’.

Ze hekelt niet enkel de werkwijze van de journalist. Ze noemt pedofielen een ‘gemarginaliseerde kwetsbare groep die al jaren als ziekelijk uitschot wordt behandeld door de fatsoenlijke moralistische goegemeente’ en spreekt over de ‘demonisering van de pedofiel’. Daarnaast wijst ze op het feit dat ‘de meeste pedofielen nooit overgaan tot pedoseksuele daden en dat elke mens weleens aangetrokken wordt tot onschuld en jeugdigheid’.

Lecompte vreest dat heksenjachten op pedofielen net tot meer ‘pedofiele uitwassen en kinderpornografie die we met z’n allen willen vermijden’ zullen leiden. ‘Het lijkt me wijzer om de pedofiel te leren kennen en aanvaarden. En om te aanvaarden dat pedofilie in elk van ons huist’, schrijft ze.

Museumdichter Brugge

Lecomte is sinds december 2020 aan de slag als museumdichter in Brugge, maar kan dat volgens de Vlaams Belang-fractie in het stadsbestuur niet blijven. Fractieleider Stefaan Sintobin roept op om de samenwerking met Lecompte per direct stop te zetten.

Het Brugse stadsbestuur boog zich donderdagmiddag over de uitspraken van Lecompte en de oproep van Vlaams Belang, maar laat weten dat het geen verdere stappen zal ondernemen. ‘We staan voor het recht op vrije mening en artistieke vrijheid’, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

‘Nergens geschreven dat ik pedofilie fantastisch vind’

Lecompte reageerde donderdagmiddag zelf op de heisa, in een nieuw stuk op de website van Humo. ‘Ik wist meteen dat mijn brief aldus zou worden geïnterpreteerd: Delphine Lecompte neemt het nu ook al op voor pedofielen!”’,’ schrijft ze. ‘Terwijl ik enkel en alleen wilde beklemtonen dat de meeste mensen die de pech hebben om geboren te worden met een seksuele voorkeur voor kinderen, een leven lang vechten tegen die seksuele voorkeur en nooit overgaan tot pedoseksuele daden.’

‘Ik heb evenwel nergens geschreven dat ik pedofilie fantastisch of bewonderenswaardig vind, en dat volwassenen zich naar hartenlust mogen vergrijpen aan minderjarige degenslikkers en 6-jarige fagottisten”, klinkt het verder. “Dat mag natuurlijk niet. Maar ik vind het verschrikkelijk dom en hardvochtig (en gevaarlijk) om alle pedofielen over dezelfde kam te scheren en te demoniseren.’

‘Buitengewoon ranzig’

Toch schoot de brief bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) schrijft op Twitter dat hij de woorden van Lecompte ‘buitengewoon ranzig’ vindt. Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) noemt het stuk ‘gewoon ranzig! Pedofilie mogen we op geen enkele manier goedpraten of normaliseren, laat staan excuses zoeken.’

Ondertussen stuk al 4x gelezen en ik kan nog steeds niet geloven dat mij gevraagd wordt te fantaseren over “expliciete ontmoetingen met een 5-jarig Roemeens bloemenverkoopstertje”. Ranzig. Buitengewoon ranzig. https://t.co/ZtSAgw6yrd — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) August 12, 2021