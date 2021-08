Een stuk van de bruidstaart van prins Charles en prinses Diana heeft bij een veiling 1.850 pond (zo’n 2.185 euro) opgeleverd. Het stuk gebak van zo’n 20 bij 20 centimeter werd al sinds het huwelijk in 1981 door een medewerkster van de koninklijke familie in huishoudfolie bewaard. Bekijk in bovenstaande video hoe de cake er vandaag uitziet.