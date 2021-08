Podcasttips | Wat als twee columnisten keihard zichzelf zijn? En wat als je trouwt en iedereen om je heen gescheiden is?

Een jonge dertiger schat zijn huwelijkskansen in. Dalilla Hermans en Jozefien Daelemans gaan keihard. En het archief van assisen werpt een blik op moordonderzoek toen van DNA en computers nog geen sprake was.

Terwijl mijn collega Sofie Steenhaut de afgelopen twee weken podcasts tipte, ging ze ook nog even op draken jagen. Echt waar. Voor DS Vandaag dompelde ze onze redactie onder in de wondere wereld van Dungeons & Dragons. Beluister zeker haar reisverslag tussen de Gentse dwergen en magiërs.

1. Als twee columnisten keihard zichzelf zijn

Behalve columnisten bij De Standaard zijn Dalilla Hermans en Jozefien Daelemans elkaars steun en toeverlaat. ‘Keihard’ is het stopwoord in hun dagelijkse telefoon- en whatsappgesprekken: ‘Heb jij dat ook?’ ‘Keihard!’, ‘Lag jij ook plat van ‘t lachen?’ ‘Keihard!’ Ze besloten van die gesprekken een podcast van te maken. Want als die bij hen rust in het hoofd kunnen brengen, dan misschien ook wel bij anderen?

Ik geef het grif toe. Ik had mijn reserves bij die premisse. Een artikel van de satirische nieuwssite The Onion spookte door mijn hoofd: ‘Female Friends Spend Raucous Night Validating The Living Shit Out Of Each Other’.

Gelukkig hebben Hermans en Daelemans meer tegen elkaar te zeggen dan alleen keiharde zelfvalidatie. In de eerste aflevering duiken ze in de generatie-oorlog tussen boomers, millennials en Gen Z. Waarin verschillen deze generaties? Spoiler: uiteraard hebben ze een grote boon voor Gen Z’ers die de strijd tegen ongelijkheid hoog in het vaandel dragen. Zo borduurt het duo verder op thema’s die ook in hun columns passeren, al is de insteek persoonlijker. Er duikt al eens een kind op of iemand anders uit hun omgeving.

Het tempo van deze eerste aflevering zit alvast goed. De hosts weten waar ze heen willen, maar als je afknapt op Nederlands dat doorspekt is met Engels, kan ik je wel al zeggen dat dit niet jouw cup of tea is. Zelf zou ik een extra tafelgast wel kunnen appreciëren om het geheel wat open te trekken, maar mijn oor hebben ze al gewonnen.

Ontmoet een heerlijk Amerikaanse familie: doodeerlijk, open en filosofisch in de beste huis-tuin-en-keuken-traditie. Foto: rr

2. Als je trouwt en iedereen om je heen gescheiden is

Toen muzikant en podcastmaker Ian Coss in het huwelijksbootje stapte, hadden al zijn familieleden al een echtscheiding achter de rug. Van zijn ouders, ooms en tantes, tot zijn grootouders. Het is een merkwaardige statistiek die onvermijdelijk aan hem knaagt: wat als je gedoemd bent om een patroon te bevestigen? Preventie is het beste medicijn, moet Coss gedacht hebben. Dus besloot hij om zijn familie te interviewen over hun spaakgelopen liefdes.

Zij stellen zich verrassend open voor de jonge twijfelaar. Soms is dat grappig, zoals de tante die toegaf meer te houden van haar strandhuis dan van haar man. En soms pijnlijk. ‘Je moeder zal vast zeggen dat ik nooit van haar heb gehouden. Ze heeft waarschijnlijk gelijk’, zegt zijn vader.

Echt deprimerend wordt het in deze vijfdelige podcast gelukkig nooit. Tijd biedt perspectief en de wonden zijn grotendeels geheeld. Ian Coss weet goed hoe hij zware en lichte materie moet afwisselen. Achter de schermen werkte hij al mee aan tal van podcasts, waaronder het onlangs getipte Blind guy travels. Zijn producties baden in een lekker Amerikaans indiesfeertje. Fans van This American lifevinden ongetwijfeld hun gading in deze diepmenselijke verhalen.

De zomerreeks van ‘De stemmen van Assisen’ duikt in de archieven. Foto: Het Nieuwsblad

3. Als je een moord moet oplossen zonder technologie

De truecrimepodcast van Het Nieuwsblad stond voor een nieuw mysterie: welke assisenzaken kan je volgen tijdens het zomerreces van Justitie? Door in de archieven te duiken, tiens. Want hoe losten ze 100 jaar geleden moorden op, toen er van DNA, camera’s en computers nog geen sprake was?

Misdaadjournalist Cedric Lagast blaast het stof van vijf opmerkelijke zaken. Creatief sounddesign zet de reconstructies kracht bij. Getuigenissen uit verslagen worden opnieuw ingesproken en oude krantenartikels komen weer tot leven. Het levert een vermakelijke inkijk in het politiewerk van weleer op.

