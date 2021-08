Vanaf vrijdag festivals met 75.000 mensen weer mogelijk: hoe werkt het?

Paradise City en Alcatraz bijten dit weekend de spits af. Het zijn de eerste festivals die mogen doorgaan met tienduizenden bezoekers. Onmisbaar voor een zorgeloze festivalervaring blijft het Covid Safe Ticket (CST).

De regels omtrent massa-evenementen versoepelen vanaf 13 augustus, dan mogen festivals tot 75.000 mensen ontvangen. Mondmaskers en afstandsregels zijn niet meer nodig voor wie een CST kan voorleggen. Hoe gaat alles in zijn werk?

Wat zijn de voorwaarden voor een CST?

Wie aan één van onderstaande voorwaarden voldoet, kan een Covid Safe Ticket downloaden:

- Een volledige vaccinatie, waarvan de tweede prik minstens twee weken geleden.

- Een negatieve test van maximaal 48 uur oud, of een snelle antigeentest van 24 uur oud.

- Een herstelticket voor wie de laatste zes maanden corona heeft gehad. Dan is een positieve PCR-test vereist, die tussen de 11 en 180 dagen geleden werd afgenomen.

Hoe kom ik aan een CST?

De vlotste manier om een CST voor te kunnen leggen, is via de CovidSafe-app. Daar zijn alle certificaten (vaccinatie, test of bewijs van herstel) en bijbehorende QR-codes te vinden. Wie geen smartphone heeft kan via de website mijngezondheid.be de certificaten downloaden en printen. De Vlaamse overheid raadt aan om tijdens een evenement het geldige covid-certificaat en de identiteitskaart bij de hand te houden, om controles vlot te laten verlopen.

Waar kan je terecht dit weekend?

Alcatraz in Kortrijk gaat door van 13 tot 15 augustus. Daar zullen de festivalgangers op enkele kilometers van het terrein worden gecontroleerd, in Kortrijk Expo. ‘Alleen wie een geldig Covid Safe Ticket heeft, krijgt een bandje en mag de bus op naar het terrein’, zegt Bernard De Riemacker van Alcatraz aan Het Nieuwsblad. ‘Vanaf dan zit je in de “groene zone”, waar mondmaskers en sociale afstand niet meer nodig zijn.’

Paradise City, dat in het Vlaams-Brabantse Perk doorgaat van 13 tot en met 15 augustus, pakt het anders aan. Daar kan een test ter plekke wel nog, en dat is een bewuste keuze, zegt organisator Gilles De Decker. ‘Omdat we een jong doelpubliek hebben, heeft nog niet iedereen de kans gehad om zich te laten vaccineren. Daarom kunnen festivalgangers zich voor 15 euro ter plaatse laten testen. De test is geldig op de dag zelf en de dag erna. Mensen die drie dagen op de camping blijven, zullen op de derde dag dus opnieuw getest worden.’

Nog 24 andere Belgische festivals, waaronder Gladiolen, Kamping Kitsch, Crammerock en Ampère, zullen in augustus en september meer dan 5.000 toeschouwers verwelkomen. Ook zij hopen zorgeloos en veilig te kunnen starten.