Het had niet veel gescheeld of Hansle Parchment, olympisch kampioen op de 110 meter horden, was zelfs niet aan de start geraakt in de finale. Dankzij een Japanse vrijwilliger die hem uit de nood hielp, raakte hij nipt op tijd in het stadium. Op sociale media deelde Parchment een video waarop te zien is hoe hij de jongedame verrast met zijn gouden medaille.

De Jamaicaan maakte nu pas bekend dat hij op zijn grote dag een week geleden de verkeerde bus nam vanuit het olympisch dorp. Die bracht hem niet naar het atletiekstadion, maar naar het olympisch zwembad. Toen Parchment dat besefte, was er niet meer genoeg tijd om terug te keren en de juiste bus te nemen. De hordeloper besloot dan maar een taxi te nemen, en omdat hij geen geld op zak had, sprak hij een Japanse vrijwilligster aan voor hulp. De jongedame, Tiana, schoot de Jamaicaan het geld voor, en de rest is geschiedenis.

Parchment was zijn reddende engel niet vergeten. De hordeloper zocht de jongedame enkele dagen later weer op om haar zijn medaille te tonen, haar voor de taxirit terug te betalen en haar een shirt te overhandigen. ‘Wees altijd goed voor elkaar’, adviseert de Jamaicaan. Tiana deelde op haar beurt een foto in het Jamaicaanse sporttruitje.