Ook in Marokko tiert de deltavariant welig

Als gevolg van de deltavariant vindt er in Marokko een vierde golf plaats. De overheid hoopt het aantal besmettingen te doen dalen met behulp van nieuwe restricties.

Van alle reizigers die tussen 26 juli en 1 augustus uit Marokko terugkeerden naar België en een PLF-formulier invulden, bleek 7,5 procent positief. Dat cijfer ligt opmerkelijk hoger dan bij andere landen. Gemiddeld test 2,9 procent van de geteste reizigers positief. Vanuit Turkije is dat 2,3 procent, uit Spanje 2,2 procent. Marokko is een ‘rood land’ buiten de EU. Daardoor moeten haast alle ­terugkeerders zich ­laten testen, ook al zijn ze volledig gevaccineerd.

De verklaring voor dat hoge percentage hoeft niet ver gezocht te worden. In het Noord-Afrikaanse land stegen de besmettingscijfers sterk de voorbije drie weken. Dagelijks worden er gemiddeld bijna 9.570 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is hoogste getal sinds het begin van de pandemie in het land. De vorige piek vond plaats in november 2020 en was toen maar half zo hoog als nu.

Ook het aantal sterfgevallen stijgt er opvallend snel: op 11 juli stierven er gemiddeld 7 covidpatiënten per dag, exact een maand later ligt dat cijfer op gemiddeld 85 per dag. Ook dat cijfer ligt al hoger dan de piek van de uitbraak afgelopen winter.

Deltavariant

Net als in veel andere landen tiert de deltavariant welig in Marokko. Eind juli waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie al dat die variant tot een vierde coronagolf heeft geleid in heel het Midden-Oosten.

In een poging de uitbraak te doen stoppen, voerde de Marokkaanse regering begin vorige week nieuwe maatregelen in. Zo moeten horeca en handelszaken om 21 uur dicht en gaat ook de avondklok vanaf dan in tot vijf uur ’s ochtends. Voordien gold de avondklok, die sinds december 2020 van kracht is in Marokko, van 23 uur tot half vijf ’s ochtends.

Verder is er een verkeersverbod van en naar de steden Casablanca, Marrakech en Agadir voor wie geen vaccinatiebewijs heeft. Enkel mensen die voor professionele of medische redenen van en naar die steden moeten, hoeven nog niet gevaccineerd te zijn.

In het land met een populatie van 36 miljoen inwoners kregen meer dan 15 miljoen mensen al hun eerste prik en werden 11,2 miljoen mensen al volledig gevaccineerd.