Taliban veroveren Ghazni, op 150 kilometer van hoofdstad

De taliban hebben de stad Ghazni veroverd, op 150 kilometer ten zuidwesten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het is al de tiende provinciehoofdstad die in de handen van de taliban valt in een week tijd.

‘Ik kan bevestigen dat Ghazni in handen van de taliban is gevallen vanochtend (donderdag, red)’, zei Nasir Ahmad Faqiri, hoofd van de provincieraad van Ghazni. ‘Ze hebben de controle over de belangrijkste zones van de stad veroverd: het kantoor van de gouverneur, het hoofdkwartier van de politie en de gevangenis.’

Volgens Faqiri wordt er op verschillende plaatsen in de stad nog gevochten, maar hebben de taliban de controle. Ook de taliban zelf claimde de stad te hebben veroverd.

Sinds de taliban zijn offensief in mei lanceerden, zijn al tien provinciehoofdsteden veroverd. Ghazni ligt het dichtst bij de zwaar beveiligde hoofdstad. Het offensief startte er na het vertrek van het Amerikaanse leger.

De taliban hebben nu grote delen van het platteland veroverd. Hun opmars is de jongste dagen nog versneld met de inname van enkele steden. Ze controleren nu tien van de 34 provinciehoofdsteden. Zeven daarvan liggen in het noorden van het land, een regio die de taliban in het verleden nochtans weerstond.

Dinsdagavond veroverden ze Pul-e-Khumri, hoofdstad van de provincie Baghlan, op 200 kilometer ten noorden van Kaboel. Ze naderen zo de hoofdstad, zowel vanuit het noorden als het zuiden.

Na Kunduz, een strategisch kruispunt in het noordoosten, is Ghazni de belangrijkste verovering van de taliban. Hoewel de islamisten al lang aanwezig zijn in de provincies Wardak en Logar, op enkele tientallen kilometer van Kaboel, is de val van Ghazni een verontrustend signaal voor de hoofdstad.

De taliban hadden de politieke macht tussen 1996 en 2001. Na een militaire interventie onder leiding van de Verenigde Staten, waaraan ook België deelnam, werd de terreurbeweging verdreven en verloor ze de bestuurlijke controle. Belgische militairen droegen in de provincie Kunduz bij aan de opleiding van verschillende infanteriebataljons van het Afghaanse leger.