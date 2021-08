Verzekeraar NN verwacht 70 miljoen euro impact van overstromingen

Verzekeraar NN (Nationale Nederlanden) schat dat de financiële impact van de verwoestende overstromingen in België en Nederland op de resultaten in de tweede helft van het jaar ongeveer 70 miljoen euro zullen bedragen (voor belastingen, na aftrek van externe herverzekering). Dat maakte NN donderdag bekend, in de marge van zijn kwartaalresultaten.

In de eerste zes maanden van 2021 boekte de Nederlandse verzekeraar goede resultaten, met onder andere een nettowinst van 1,4 miljard euro, fors hoger dan de 587 miljoen euro het jaar voordien, en een operationeel resultaat van ruim 1,1 miljard euro.

‘We zagen hogere verkopen bij Japan Life en Insurance Europe, met markten die zich herstellen nu de beperkingen als gevolg van covid-19 afnemen (...). De gevolgen van de pandemie hebben ook tekortkomingen in de bescherming aan het licht gebracht die gevolgen hebben voor de bestaansmiddelen en de gezondheid van de mensen. Een groter bewustzijn van risico’s en kwetsbaarheid leidt tot een grotere vraag naar dergelijke beschermingsproducten. Dit heeft de stijging van de waarde van nieuwe contracten ondersteund, die bijna is verdubbeld in vergelijking met de eerste zes maanden van 2020’, verklaarde topman David Knibbe.

NN telt 1,4 miljoen klanten in België, goed voor een vierde plaats in de levensverzekeringstak. De wortels van de verzekeraar liggen bij De Vaderlandsche en bij ING.