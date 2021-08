Israël zal bouw van duizend huizen voor Palestijnen op Westelijke Jordaanoever goedkeuren

Israël zal onverwacht duizend woningen goedkeuren voor Palestijnen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De woningen komen in vijf dorpen in ‘zone C’, die enkel gecontroleerd wordt door Israël. Dat zei een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Defensie woensdag. Tegelijkertijd zullen er ook Israëlische nederzettingen goedgekeurd worden.

Israël zal de bouw van nieuwe huizen voor Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever goedkeuren, maar zal ook bouwvergunningen verlenen aan Palestijnen. Dat zei een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Defensie woensdag. Er is sprake van 2.000 woningen in Israëlische nederzettingen en 1.000 huizen voor Palestijnen.

Het gaat om de eerste goedkeuring van de bouwvergunningen onder de nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett. Ze wordt volgende week verwacht.

‘Onder druk van de VS’

Het lijkt een poging van het land om de internationale kritiek op Israëlische nederzettingen in bezette gebieden te doen afnemen. Israël zegt zelf onder druk te staan van de Verenigde Staten om toegevingen te doen tegenover de Palestijnen.

Onder de VN werd de Westelijke Jordaanoever in 1947 Arabisch gebied, maar een deel van de Westelijke Jordaanoever wordt sinds 1967 door Israël bezet. Israëlische nederzettingen daar worden door de Palestijnen en de meeste landen als illegaal beschouwd.

Uitzonderlijk

Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Peace Now en het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Staten (OCHA) krijgen Palestijnen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen vergunningen voor woningen in zone C, het Israëlisch bezet gebied. De Palestijnen hebben nog niet op het nieuws gereageerd.

De Westelijke Jordaanoever is vandaag ingedeeld in drie zones: zone C wordt enkel door de Israëliërs gecontroleerd, zone B wordt door Israël en de Palestijnen gecontroleerd en zone C is enkel van de Palestijnen. Zone C is goed voor 60 procent van de volledige regio. Volgens cijfers van Peace Now werden tussen 2009 en 2018 slechts 98 van de meer dan 4.400 Palestijnse aanvragen tot vergunningen goedgekeurd door Israël.

De Palestijnen willen een onafhankelijke staat oprichten in het gebied, samen met de Gazastrook. Als hoofdstad willen ze Oost-Jeruzalem, maar dat wordt ook sinds 1967 bezet.

Onrustig

Het blijft intussen onrustig op de bezette Westelijke Jordaanoever. Zo zijn er in het stadje Beita volgens Al-Jazeera dagelijks betogingen tegen de Israëlische nederzettingen.

Vorige week schoot het Israëlische leger er volgens de Palestijnse autoriteit nog een betoger neer. Anderen raakten gewond. De week daarvoor geraakten zo’n 270 Palestijnen gewond tijdens een begrafenis voor een 12-jarige jongen die een dag eerder gedood werd door het Israëlische leger. De jongen zat in de auto van zijn vader op het moment van de feiten. Volgens het Israëlische leger keerde de vader zijn auto onverwacht waarop ze hem riepen te stoppen en een soldaat plots het vuur opende. De moedeloze vader zei in The Times of Israel geen gerechtigheid te verwachten.

Op de Westelijke Jordaanoever wonen 2,9 miljoen Palestijnen en naar schatting zeker 391.000 kolonisten.