Poetin-criticus Navalny riskeert nog eens drie jaar cel

Een nieuwe aanklacht tegen Aleksej Navalny kan ertoe leiden dat de Russische opposant veroordeeld wordt tot nog eens drie jaar cel.

Het Russische onderzoekscomité dat ernstige misdrijven voor zijn rekening neemt, liet in een verklaring weten dat Aleksej Navalny aangeklaagd wordt wegens de ­oprichting van een organisatie die ‘inbreuk pleegt op de persoonlijkheid en rechten van burgers’. Dat artikel in de strafwet wordt ­gewoonlijk gebruikt tegen sekten.

‘Betekenisloos’

Geviseerd wordt de anticorruptiestichting die Navalny in 2011 oprichtte. Volgens het onderzoeks­comité zette de stichting Russen ertoe aan de wet te overtreden en deel te nemen aan verboden betogingen in januari dit jaar waarin de vrijlating van Navalny werd ­geëist. De stichting is intussen verboden wegens ‘extremistisch’.

Navalny zit al een celstraf van 2,5 jaar uit omdat hij zijn borgvoorwaarden niet zou zijn nagekomen van een voorwaardelijke celstraf uit 2014. Hij werd in januari opgepakt nadat hij teruggekeerd was uit Duitsland, waar hij verzorgd was na een vergiftiging die hij opliep in Rusland. Hij riskeert door de nieuwe aanklacht drie jaar extra in de cel te moeten doorbrengen.

Aanhangers van Navalny, die al jaren het boegbeeld is van de oppositie in Rusland, noemden de nieuwe beschuldiging op Telegram ‘betekenisloos’. ‘Niemand pleegt inbreuk op de rechten van burgers zoals Poetin zelf en al zijn handlangers, onder wie het ­onderzoekscomité’.

Het onderzoekscomité had dinsdag al een strafonderzoek aangekondigd tegen Leonid Volkov en Ivan Zhdanov, omdat ze geld hadden ingezameld voor de stichting van Navalny. Zij verblijven in het buitenland.