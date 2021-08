Nacht van de vallende sterren dit jaar extra speciaal

Maar liefst 69 vallende sterren per uur zullen vannacht boven ons hoofd te zien zijn. De omstandigheden van de jaarlijkse meteorenzwerm zijn bijzonder goed, omdat het net nieuwe maan is geweest.

De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden zal in de nacht van donderdag op vrijdag een hoogtepunt kennen, met 69 vallende sterren per uur die te zien zullen zijn. De Perseïdenzwerm is een wolk van stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle. De komeetstof brandt op in de atmosfeer en veroorzaakt een regen van vallende sterren.

Dit jaar zullen meer meteoren of vallende sterren te zien zijn dan andere jaren. Omdat het net nieuwe maan is geweest, verhult het maanlicht de zwakke meteoren nauwelijks.

De vallende sterren zijn het best te zien tussen 3 uur en 4.30 uur als u richting het noordoosten kijkt. Een verrekijker is niet nodig, maar het is wel belangrijk om een donker plekje op te zoeken. Laat uw ogen eerst een kwartier wennen aan de duisternis en leg uw smartphone weg. Blijf zeker een kwartier kijken, en ga bij voorkeur liggen, dan bent u meer ontspannen.

Staat u liever niet op midden in de nacht? Geen probleem, ook ’s avonds en ’s morgens vroeg zijn er meer dan genoeg vallende sterren te zien.