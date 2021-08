Chelsea pakt Europese Supercup na strafschoppen tegen Villarreal

Chelsea heeft Romelu Lukaku niet nodig gehad om zijn eerste prijs van het seizoen te pakken. The Blues klopten woensdagavond Villarreal in de strijd om de Europese Super Cup. De ingevallen Kepa Arrizabalaga ontpopte zich tot de held door twee penalty’s te stoppen in de strafschoppenserie.

Chelsea domineerde in de eerste helft tegen Villarreal en legde bij momenten erg mooi voetbal op de mat. De 1-0 halfweg de eerste helft kwam recht van de tekentafel van Thomas Tuchel. Marcos Alonso stuurde Kai Havertz de hoek in. De Duitser zette goed voor, zijn landgenoot Timo Werner liet slim lopen en Hakim Ziyech trapte het leer tegen de touwen. Die had Lukaku ook gescoord.

Met Hakim Ziyech krijgt Big Rom bij Chelsea een heerlijke passer achter zich. De Nederlandse Marokkaan heeft er een sterke voorbereiding opzitten. Alleen moest hij tegen Villarreal nog voor rust naar de kant. Na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Manu Trigueros ging hij naar de grond. Met een ingepakte schouder trok hij richting kleedkamer. Hopelijk valt de schade mee.

Lat en paal voor Moreno

Chelsea had ondertussen zijn grip op de wedstrijd moeten lossen. De gele mannetjes van Unai Emery slaagden er een paar keer in om venijnig tegen te trappen. De beste kans kwam er op slag van rust. Gerard Moreno zag zijn goeie volley uit elkaar spatten op de onderkant van de lat.

Ook vlak na rust raakte de spits van Villarreal het doelhout. Na een uitschuiver van Edouard Mendy belandde de bal in de voeten van Boulaye Dia. Die gaf goed mee met zijn spitsbroer Moreno, wiens poging dit keer op de paal strandde. Chelsea kwam goed weg.

Derde keer goeie keer

Chelsea beperkte zich daarna vooral tot verdedigen en probeerde nu en dan te dreigen op de counter. Villarreal bleef zoeken naar de gelijkmaker en de derde keer was het wél prijs voor Moreno. Na een knappe combinatie met Dia – heerlijke teruglegger van de Fransman – legde de Spanjaard het leer knap in de verste hoek voorbij Mendy. Chelsea moest opnieuw naar voren.

The Blues probeerden nog wel, maar slaagden er niet meer in om de winning-goal uit de brand te slepen. Jorginho, Pulisic en Alonso zagen hun pogingen gekeerd. Verlengingen moesten voor de beslissing zorgen in Belfast.

Strafschoppen!

In die dertig extra minuten trok Chelsea het laken nog nadrukkelijker naar zich toe. De Engelsen kregen nog een paar goeie mogelijkheden, maar scoren lukte niet. Penalty’s! Tuchel haalde nog voor het eind van de verleningen Mendy naar de kant voor Kepa Arrizabalaga, de op papier betere penaltystopper.

De tactiek van de Duitse coach pakte goed uit. Kepa ontpopte zich tot de held door twee van de zeven Spaanse strafschoppen te stoppen. De eerste prijs voor Chelsea is binnen.