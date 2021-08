Hitterecord van 48,8 graden Celsius gemeten op Sicilië

Voor het eerst sinds de metingen is in Europa een temperatuur van 48,8 graden Celsius gemeten. Dat gebeurde op Sicilië. Het is een record dat nog door de Wereld Meterorologische Organisatie moet bevestigd worden.

Het laatste record dateert van 1977, toen het 48 graden Celsius was in Athene. In de plaats Florida op Sicilië steeg het kwik tot maar liefst 48,8 graden. In het zuiden van Europa heerst de warmte al wekenlang. De oorzaak van die hitte ligt bij hoge drukgebied, bijgenaamd ‘Lucifer’, afkomstig van de Sahara-woestijn.

De hittegolf zal zich verspreiden richting het noorden van Italië deze week. Heel wat regio’s en steden krijgen code rood, voor het risico op gezondheidsproblemen door de hitte.

Sicilië en andere delen van Italië kregen de voorbije weken ook te maken met zware bosbranden die moeilijk onder controle geraken door de warmte.

Ook Albanië, Griekenland en Turkije kampen met branden.