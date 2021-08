Dixie Fire legt meer dan 1.000 huizen in de as

De tweede grootste bosbrand in de geschiedenis van de Amerikaanse staat Californië, de Dixie Fire, is uitgegroeid tot een van de meest destructieve. De brand heeft meer dan 1.000 huizen verwoest, en bedreigt nog steeds woongebied.

De dreiging van de brand is nog niet voorbij: de vlammen blijven zich in verschillende richtingen verspreiden. Meer dan 16.000 gebouwen lopen nog altijd gevaar door deze brand. De brandweer vreest voor nieuwe rampen, zoals in de gemeente Greenville. Die is vorige week bijna volledig verwoest door de brand. De inwoners moesten er vluchten en velen zagen hun huis in vlammen opgaan. De binnenstad werd verwoest en bleef achter in ruïne.

De brandweer richt zich nu op de plaats Chester. De brand is er tot in de buitenwijken van het dorp geraakt en richtte ook schade aan in het centrum.

Greenville Foto: AFP

De Dixie Fire is de tweede grootste bosbrand geregistreerd in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De brand ontstond in het berggebied van de Sierra Nevada. Slechts 30 procent van de brand is onder controle gebracht door de brandweer, verwacht wordt dat pas eind augustus beterschap in zicht is. De temperaturen in Californië blijven erg hoog, boven de 35 graden Celsius, wat ook tot zware onweders kan leiden, en opnieuw brandhaarden kan doen ontstaan. Al meer dan 550.000 hectare land is door de Dixie Fire verwoest, en zeker 1.000 huizen zijn in de as gelegd.

Greenville Foto: AFP

Ook in Europa richten bosbranden veel schade aan. In Calabrië in Italië is de dodentol gestegen tot vier. In andere regio’s van het land vielen drie doden. Een nieuw hitterecord staat sinds woensdag op naam van het plaatsje Florida in Sicilië, waar een temperatuur van 48,8 graden Celsius gemeten is. Het vorige record dateert van 1977, toen in Athene 48 graden gemeten werd.