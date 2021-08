Zonnig en warm

Zon, enkele hoge wolkensluiers en later ook stapelwolken wisselen elkaar donderdag af. Het blijft droog, op een lokaal buitje na in de late namiddag of avond. Het wordt warm met maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in de grote steden. Dat voorspelt het KMI.

Donderdagavond en -nacht is het eerst nog gedeeltelijk bewolkt met lokaal kans op een buitje, al blijft het op vele plaatsen droog. Later ontstaat er mogelijk wat lage bewolking en lokaal nevel of mist, vooral dan in het westen van het land en op het Ardense reliëf. De minima liggen tussen 12 graden in de Ardense valleien en 15 of 16 graden elders.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen, hoge sluierbewolking en stapelwolken. Het blijft op de meeste droog. De maxima schommelen van 21 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Op zaterdag krijgen we brede opklaringen met ook lokale wolkenvelden. Het blijft droog. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden. Zon en sluierwolken wisselen elkaar zondag af, en op het einde van de dag neemt de kans op wat neerslag toe vanaf het noordwesten. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 26 graden in Belgisch Lotharingen.