Facebook en Youtube weren coronasceptici

Facebook heeft honderden accounts verwijderd omdat ze desinformatie zouden verspreiden over coronavaccinaties. Het netwerk van accounts werd volgens Facebook beheerd vanuit Rusland, en richtte zich op gebruikers in India, Latijns-Amerika en de VS. Via die accounts werd geprobeerd influencers te rekruteren om fake news te verspreiden over de werking en de risico’s van covid-vaccins.

Facebook ziet een verband tussen dit netwerk en de desinformatiecampagne opgezet door het marketingbureau Fazze, dat onderdeel is van het in Rusland gevestigde bedrijf Adnow. Fazze kwam dit voorjaar in het nieuws: toen kwam aan het licht dat het influencers betaalde om valse geruchten te verspreiden over de gevaren van het Pfizer-vaccin.

Volgens Facebook was dit de tweede poging van hetzelfde netwerk om westerse vaccins in diskrediet te brengen.

Intussen laat ook Youtube, ­eigendom van Google, zich niet onbetuigd. Het heeft de Republikeinse senator Rand Paul een week ­geschorst, nadat die een video had gepost waarin hij het nut van mondmaskers in de strijd tegen ­corona in twijfel trok. (th)