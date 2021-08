Nasa: ‘Kans dat asteroïde Bennu inslaat op aarde vóór 2301 is 0,06 procent’

1 op 1.750 of bijna 0,06 procent: dat is de kans dat asteroïde Bennu inslaat op het aardoppervlak voor het jaar 2301. Wie een ruimtereis wil plannen met de opvolgers van Blue Orbit, Space X of Virgin Galactic doet dat het best op 24 september 2182. Dan is de kans op impact het grootst: 1 op 2.700, nog geen 0,04 procent.

De kans dat Bennu - een aardappelvormige ruimterots met een doorsnede van een halve km die om de zon draait - de aarde raakt is erg klein is, berekenden Nasa-onderzoekers aan de hand van gegevens van een ruimtesonde. Toch blijft het één van de twee gevaarlijkste bekende asteroïden in ons zonnestelsel, naast 1950 DA. Een botsing zou niet de hele Aarde wegvagen, maar wel een enorme krater met een brede band beschadigd gebied errond achterlaten.

Illustratie van ruimtesonde OSIRIS-REx die in een baan om asteroïde Bennu draait, die op zijn beurt in een baan om de zon draait. Foto: BELGAIMAGE

Nasa-onderzoekers gebruikten bij hun berekeningen gegevens van de ruimtesonde OSIRIS-REx (voluit Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer), die twee jaar lang met Bennu mee reisde door het zonnestelsel.

Dankzij die gegevens konden de onderzoekers diepgaande wiskundige modellen uittesten voor de berekening van de baan die een asteroïde zal afleggen. Met trots beweert Nasa dat ze dat nu kan tot op 2 m nauwkeurig.

Ruimtesonde OSIRIS-REx strekt een robotarm uit naar het oppervlak van Bennu om een staal van stenen en stof te nemen. Foto: ABACA

OSIRIS-REx heeft ook een staal genomen van het steengruis en het stof op het oppervlak van Bennu. Het ruimtetuig is onderweg naar de Aarde, waar het op 24 september 2023 zal landen. ‘Dat waardevolle staal van een ongelooflijk oud object zal ons de geschiedenis van ons zonnestelsel helpen begrijpen’, aldus hoofdonderzoeker van het project en professor aan de Universiteit van Arizona Dante Lauretta.

Op deze videopagina van Nasa vindt u een aantal verhelderende animaties.