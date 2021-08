Demir stelt Gentse biomassacentrale in vraag

‘Op grote schaal bomen kappen en opstoken onder het mom van hernieuwbare energie is te hypocriet voor woorden’, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet zinnens om de import van 1,5 miljoen ton houtpellets, bestemd voor de biomassacentrale Rodenhuize in Gent, ­zomaar goed te keuren. Ze gaat het dossier aankaarten binnen de Vlaamse regering. Dat heeft Demir gisteren zelf aangekondigd. Ze zal een externe expert advies vragen over de duurzaamheid van de houtpellets.

Het hout dat in de biomassa­centrale in Gent verbrand wordt om elektriciteit mee op te wekken, is afkomstig uit Siberië ...