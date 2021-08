Pools parlement stelt stemming over controversiële mediawet uit tot september

Het Poolse parlement heeft woensdag de stemming over een controversiële aanpassing van de mediawet uitgesteld tot september. Dat meldt het Poolse persagentschap PAP. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) dringt aan op een aanpassing, waardoor het voor buitenlandse bedrijven verboden zou worden een meerderheidsbelang te hebben in Poolse media.

Een nipte meerderheid van 229 tegen 227 parlementsleden keurde het voorstel goed van Boerenpartij PSL om de stemming uit te stellen. Een streep door de rekening van het rechts-nationalistische PiS, dat dinsdag coalitiepartner Porozumenie zag opstappen nadat haar vicepremier Jaroslaw Gowin ontslagen was door premier Mateuz Morawiecki. Het lijkt er dus op dat PiS op dit ogenblik niet aan een vereiste meerderheid geraakt om de wet aan te passen.

Een goedkeuring van de wet betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van de laatst overgebleven regeringskritische tv-zender TVN, die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse Discovery.

PiS, de grootste partij van Polen, ziet de wet als een manier om buitenlandse beïnvloeding via de pers te voorkomen, zo stelt ze. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat PiS de wet aanscherpt om critici de mond te snoeren. Het is nog niet duidelijk wanneer het wel tot een stemming zal komen: waarschijnlijk is dat 2 of 15 september.