Duitsland en Nederland zetten geen Afghanen meer uit, België blijft bij standpunt

Het komende halfjaar worden in Nederland geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen uitgezet naar Afghanistan. Ook Duitsland zet die uitzettingen op pauze. Staatssecretaris voor Migratie Sammy Mahdi (CD&V) herhaalde vandaag dat hij voorstander blijft van gedwongen repatriëringen naar Afghanistan, en dat ondanks de snel verslechterende veiligheidssituatie daar.

In een brief aan de Europese Commissie schreef de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vorige week, samen met de bevoegde ministers van Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Griekenland en ­Nederland, dat de gedwongen terugkeer van ­afgewezen Afghaanse asiel­zoekers een optie moet blijven. Dat moet ontradend werken.

De EU-ambassadeurs in de Afghaanse hoofdstad ­stuurden daarop een aanbeveling om gedwongen ­repatriëringen uit te stellen wegens de snel verslechterende veiligheidstoestand in het land door het offensief van de taliban. Nederland en Duitsland, nochtans medeauteurs van de brief, stellen nu dat ze voorlopig geen gedwongen uitzettingen naar Afghanistan meer zullen uitvoeren.

Dat voert de druk op Mahdi verder op om ook een bocht te maken. De staatssecretaris herhaalde op Radio 1 zijn standpunt. Hij nuanceerde dat hij niemand naar een gewisse dood stuurt: ‘We blijven erbij dat er eerst een belangrijke analyse moet gebeuren. Is het te gevaarlijk, dan gaat de uitzetting niet door voor wie internationale bescherming vraagt. Het internationale recht is het allerbelangrijkste.’

Mahdi en zijn kabinet weidden eerder op Twitter uit over het andere systeem in Nederland, waar Buitenlandse Zaken om de zes maanden advies geeft en het vorige advies nog dateert van de periode toen er nog geen sprake was van terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. Aangezien de situatie nu helemaal anders is en het volgende advies van Buitenlandse Zaken er maar in september komt, voeren ze nu voorlopig een moratorium in, luidt het.

Ja, ik heb in een brief samen met Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Griekenland aan de Commissie gevraagd om gedwongen terugkeer van bepaalde Afghanen te blijven garanderen. Waarom? #draadje ?? — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) August 9, 2021

‘Ook voor Somalië is er geen erkenningsgraad van 100% ondanks bestaan van Al Shabaab. Ook daar volgen we CGVS en hun analyses, niet ons politiek buikgevoel. Afghanen staan al jaren helemaal bovenaan in asielcijfers. We bieden vandaag al vaak bescherming aan mensen in nood, zeker ook uit Afghanistan. Dat zal ook zo blijven. Gelukkig maar’, tweet de staatssecretaris.

Als gevolg van het Nederlandse besluit wordt ook de beslistermijn voor lopende asielzaken voor Afghanen verlengd met een jaar. Daarbij geldt een maximale termijn van 21 maanden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde in oktober opnieuw de veiligheidssituatie in Afghanistan beoordelen. Maar dit zogeheten ambtsbericht zal vanwege de snelle verslechtering in het land al sneller komen, schrijft Broekers aan de Tweede Kamer.

Ook Duitsland stopt

Ook Duitsland gaat voorlopig geen mensen meer uitzetten naar Afghanistan vanwege de onstabiele veiligheidssituatie in het land, maakte het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken kort na de Nederlandse beslissing bekend. ‘Als gevolg van de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de veiligheidssituatie heeft de minister van Binnenlandse Zaken besloten de uitzettingen naar Afghanistan voorlopig op te schorten’, aldus een woordvoerder.

In Afghanistan rukt de taliban in snel tempo op, nadat de internationale troepenmacht onder leiding van de Amerikanen het land de afgelopen maanden grotendeels heeft verlaten. De radicaalislamitische beweging heeft inmiddels negen provinciehoofdsteden ingenomen. Het Amerikaanse leger denkt dat de Afghaanse hoofdstad Kaboel binnen 30 dagen zou kunnen vallen.