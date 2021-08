Terminaal zieke mamablogster overleden: ‘Lara zal altijd ons lichtpuntje zijn’

De Beringse mamablogster Lara Switten is dinsdag overleden aan baarmoederhalskanker. Dat staat te lezen op haar Instagrampagina lara.by.lara, die gevolgd werd door ongeveer 129.000 mensen. De Limburgse influencer laat drie kindjes na, waarvan de jongste amper acht maanden oud is.

‘Op 10 augustus (dinsdag, red.) is Lara ingeslapen, omringd door de mensen die haar liefhebben - en daar waar ze thuis was’, klinkt het op het Instagram-account van Switten. ‘Lara zal altijd ons lichtpuntje zijn. De energie ontbreekt ons om iedereen van een antwoord te voorzien, maar weet dat alle liefde, alle steun, alle kaarsjes en kaartjes oprecht hartverwarmend zijn.’

Lara was mama van dochters Philippa (5) en Romée (2), en beviel in december nog van een zoontje, Gabriel. ‘Wie had ooit gedacht dat ik dit zou halen’, schreef ze enkele dagen voor de bevalling bij een foto bij de 31 weken-mijlpaal.

Switten kreeg eerder in 2020, bij de NIPT-test voor Gabriel, te horen dat ze leed aan baarmoederhalskanker. De behandeling sloeg niet aan en ze besefte dat ze niet meer zou genezen. ‘Mijn kinderen zal ik nooit meer zien opgroeien’, klonk het toen.

Ze deelde haar verhaal op haar Instagram-account, waar het veel weerklank vond bij haar toen al tienduizenden volgers. Verder schreef ze een column voor een bijlage van Het Laatste Nieuws over haar wedervaren en bracht ze deze maand een boek uit.