‘Australië, land van de vrijheid? Bullshit’

Vanaf vandaag breidt de Australische regering de reisbeperkingen uit. Australiërs die officieel niet meer in het land wonen en voor een noodgeval naar daar reizen, moeten toestemming vragen Australië te mogen verlaten. Tegelijk is het voor buitenlanders in Australië moeilijk hun familie in hun geboorteland op te zoeken. ‘Ik heb mijn familie al 2 jaar en 8 maanden niet gezien’