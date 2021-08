Duitse verpleegster verdacht van vaccineren met zoutoplossing

In Duitsland moeten zo’n 8.600 mensen een nieuw coronavaccin krijgen, nadat een verpleegster van het Rode Kruis ervan verdacht wordt zoutoplossing te hebben ingespoten in plaats van effectieve vaccinaties.

Het is niet duidelijk waarom de verpleegster de vaccinaties niet wilde toedienen, maar uit berichten op sociale media bleek dat ze zich sceptisch had uitgelaten over coronavaccins. Op basis van getuigenverklaringen ging de politie over tot een onderzoek. Volgens politieagent Peter Beer was er ‘een redelijk vermoeden van gevaar’. Het is onduidelijk of de verpleegster werd gearresteerd of enkel werd aangeklaagd.

‘We weten niet hoeveel van de 8.557 burgers niet of slechts gedeeltelijk zijn gevaccineerd’, zei het hoofd van het Nedersaksische Corona-crisisteam Heiger Scholz dinsdag aan NDR. ‘Helaas werkt de vrouw niet mee met de politie, ze zwijgt.’

Een zoutoplossing is niet schadelijk, maar de mensen die tussen maart en april een prik hadden moeten krijgen in Friesland in Duitsland, waren vooral ouderen of mensen die een hoog risico hadden om ziek te worden van covid-19.

De getroffen burgers kunnen zich laten hervaccineren in de vaccinatiecentra in Friesland, Wilhelmshaven, Ammerland en Wittmund. Zelfs als de vaccinatie succesvol was, is het ongevaarlijk om nog een prik te laten zetten.